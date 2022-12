نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «انطلاقة حامل اللقب».. موعد مباراة الفيحاء والخليج كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة (تشكيل اللقاء) في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق على خير مساء غدٍ الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، مباريات الدور الأول أو دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2023/2022 والملقبة بـ”أغلى الكؤوس”، وفي المباراة الثانية من اليوم الأول، يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية ALMajma`a City Stadium في مدينة المجمعة السعودية، أحداث مباراة الفيحاء والخليج، والتي تمثل الانطلاقة الأولى لحامل لقب البطولة في الموسم الماضي، وتعد تحديًا مثيرًا، لاسيما واللقاء يأتي بعد مضي 5 أيام فقط على آخر مواجهة جمعت الفريقين، ولكن في دوري روشن السعودي للمحترفين.

على كل الأحوال، سنتناول سويًا في التغطية التالية، كل التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الفيحاء والخليج والقنوات الناقلة، إلى جانب تاريخ مشاركات الناديين وأبرز إنجازاتهما في كأس الملك بالنسخة الـ48، علاوة على تاريخ مواجهات الفيحاء والخليج.

مباراة الفيحاء والخليج

ضربة بداية قوية ومرتقبة إذن لحامل لقب بطولة Custodian of the Two Holy Mosques Cup في الموسم الماضي، حيث مواجهة الخليج والفيحاء.

ويأتي لقاء البرتقالي مع الدانة، بعد مضي 5 أيام على آخر مواجهة جمعت الفريقين، في دوري المحترفين السعودي، والذي انتهى بفوز الفيحاء بنتيجة (2-1) بعد مباراة ماراثونية.

عمومًا سنستعرض بدايةً سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين قبل الموسم الجديد (يتصدرهم الأهلي الغائب لهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى السعودي):

* جدير بالذكر إن إدارة البرتقالي أعلنت عن تذاكر مباراة الفيحاء والخليج في دور الـ16 من كأس الملك، والتي يمكن الحصول عليها من خلال المنافذ التالية:

تجدر الإشارة إلى أن مباريات كأس الملك السعودي 2023، ستقام على مدار 3 أيام متواصلة.

حيث تنطلق مواجهات النسخة الجديدة من أغلى الكؤوس، مساء غدٍ الثلاثاء بإقامة لقاءين، وهما ضمك ضد الوحدة، ثم الفيحاء مع الخليج.

وتستكمل مباريات الكأس السعودية بعد غدٍ الأربعاء، إذ يلعب أبها أمام التعاون، والهلال مع الاتفاق، وأخيرًا النصر ضد العدالة.

وفي اليوم الختامي للدور الأول من الكأس، سيلعب الرائد ضد مضيفه الباطن، ويواجه الفتح منافسه الطائي، قبل أن يصطدم الشباب مع الاتحاد في كلاسيكو سعودي مؤجل من الدوري في الأسبوع الماضي.

نادي الفيحاء

نستهل تغطيتنا مع نادي الفيحاء السعودي، مستضيف لقاء الكأس الأول وحامل لقب الموسم الماضي من المسابقة.

حيثما يبدأ البرتقالي مشوار الدفاع عن لقبه، وهو في حالة فنية ليست على ما يرام!.

فعلى الصعيد المحلي، يحتل Al Fayha المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 5 نقاط وصافي (-11) نقطة.

إثر تحقيق الفريق في مشاركته الخامسة بدوري المحترفين، انتصارًا يتيمًا وتعادلين، بينما مُني بـ6 هزائم هذا الموسم.

على الصعيد التاريخي، شارك الفيحاء 10 مرات من قبل في كأس خادم الحرمين الشريفين، كان نصيبه من الإنجازات، الظفر بلقب البطولة في نسخة الموسم الماضي، على حساب الزعيم الهلالي، بعد الفوز في النهائي بنتيجة بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، بعد تعادلٍ إيجابي في المباراة (1-1).

والمثير في هذا اللقب، أن نجح في تحقيق عقبة نادي الاتحاد العريق في نصف نهائي البطولة، بهدف لاعب العميد السابق محمد أبوسبعان.

نادي الخليج

من جهة أخرى، يدخل نادي الخليج السعودي، مواجهة الثلاثاء في كأس الملك السعودي، وحاله ليس أفضل كثيرًا من مستضيفه الفيحاء.

فالدانة يأتي في المرتبة الـ15 وقبل الأخيرة من دوري روشن للمحترفين، برصيد 4 نقاط وفارق (-13) نقطة.

حيثما حقق البحارة انتصارًا وحيدًا أيضًا على غرار الفيحاء، وتعادل واحد، غير أن الفريق مُني بـ7 هزائم هذا الموسم.

تاريخيًا، خاض Al-Khaleej غمار كأس خادم الحرمين 18 مرة من قبل، كانت أفضل نتائج الفريق بلوغ دور ربع النهائي مرتين متتاليتين، الأولى كان في عام 1979 وتلقى خلالها هزيمة قاسية من الاتفاق بسباعية نظيفة، أما الثانية فكانت في عام 1980 وفيها سقط من أمام أحد بنتيجة (1-2).

تاريخ مواجهات الفيحاء والخليج

في جانب المواجهات التاريخية المباشرة التي جمعت Al Fayha vs Al-Khaleej، فوفق مطالعاتنا في “ثقفني”، لم يسبق للناديين أن التقيا من قبل في بطولة كأس الملك السعودي.

لكن جمعت الفريقين مباراتان على مستوى الكؤوس، في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد “كأس الاتحاد السعودي” موسم 2005/2004، فاز الخليج في الأولى بنتيجة (5-1)، بينما حقق الفيحاء الفوز في الثانية بهدف.

وهناك 12 مواجهة أخرى في مسابقة الدوري السعودي بمختلف أقسامه “دوري الدرجة الأولى والثانية ودوري روشن”، اليد العليا فيها كانت لـ الفيحاء بـ4 انتصارات، مقابل انتصارين للخليج، و6 تعادلات في باقي المواجهات.

تشكيل مباراة الفيحاء والخليج

أعلن الجهاز الفني لنادي الفيحاء السعودي بقيادة المدير الفني الصربي فوك راسوفيتش Vuk Rasovic عن تشكيل البرتقالي في مواجهة الخليج.

وذلك في ثاني وآخر لقاءات اليوم الأول في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/2022.

التشكيلة الرسمية والاحتياطية لأصحاب الأرض شملت الأسماء الآتية:

من جهة أخرى، كشفت القيادة الفنية لنادي الخليج السعودي وعلى رأسها المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل Pedro Emanuel عن تشكيل الدانة ضد الفيحاء.

التشكيلة الأساسية ودكة بدلاء البحارة ضمت العناصر التالية:

موعد مباراة الفيحاء والخليج والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة اللقاء الثاني في اليوم الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، مساء غدٍ الثلاثاء، وذلك في تمام السابعة (7:00 م) بتوقيت الكويت والإمارات وسلطنة عمان، السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الخامسة (5:00 م) بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا ولبنان والسودان وقبرص ورومانيا، الرابعة (4:00 م) بتوقيت تونس وفرنسا والمغرب وإسبانيا وألمانيا والجزائر وهولندا وإيطاليا، الثالثة (3:00 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة الفيحاء والخليج، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن تكليف الحكم السعودي عبدالله الخربوش بالمهمة.

من ناحية أخرى، وبشأن القنوات الناقلة للحدث، فعلى الأرجح ستكون شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي والكأس والمنتخب حاضرة في التغطية من خلال قناة SSC EXTRA 1 HD.

وحول معلق مباراة الفيحاء والخليج، فلم تعلن شركة الرياضة السعودية بعد عن طاقم التعليق على المواجهة حتى كتابة تلك السطور.

غير أن مصادر تابعتها “ثقفني” كشفت عن تكليف المعلق الرياضي السعودي عبدالله الغامدي بالمهمة.