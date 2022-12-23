نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد المباراة المقبلة للنادي الأهلي ومواعيد الجولة القادمة من الدوري المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن جمهور النادي الأهلي يريد عودة فريقه مرة أخرى لاستعادة الألقاب المحلية وبالتحديد الدوري الغائب من سنتين، ومع كولر يريد الأهلي العودة للمستوى الفني والثبات على مستوى التشكيلة المتخبطة فنية، وبناء على ذلك سنقوم بالكشف عن موعد المباراة المقبلة للنادي الأهلي خلال هذا المقال.

موعد المباراة المقبلة للنادي الأهلي

على الرغم من التخبط الفني المتواجد في مباراة البنك الأهلي الماضية إلا أن الأهلي استطاع انتزاع الثلاث نقاط في آخر الدقائق، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2/1، وبعدها سيستعد الأهلي للمباراة القادمة للحفاظ على صدارة الدوري، وإليكم أبرز التفاصيل عنها بالصورة التالية:

الأهلي سيواجه سموحه على ملعب السلام، وذلك في يوم الأحد الموافق 25/12، وذلك في تمام الساعة 7:00م.

فالنادي الأهلي يحتل المركز الأول برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، حيث تعادل في مباراة وحيدة مع نادي فيوتشر.

بينما نجد أن نادي سموحة يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط من 8 مباريات.

فآخر مباراة لسموحة والأهلي قد انتهت بانتصار قوي لسموحة في الموسم الماضي من الدوري بنتيجة 3/2.

فالنادي الأهلي لديه مجموعة من المباريات القوية في الدوري والتي ستحدد مدى مستوى التنافسية لديه، وستبدأ بسموحة وسيراميكا وبعدها بيراميدز وإنبي والمصري ثم الزمالك.

مواعيد الجولة القادمة من الدوري المصري

إليكم مباريات الجولة التاسعة من الدوري بالصورة الآتية:

الاتحاد السكندري وسيراميكا يوم الجمعة القادمة الساعة 5م.

الداخلية وبيراميز في تمام الساعة 7م.

أسوان وإنبي يوم السبت القادم في تمام الساعة 2:45م.

حرس الحدود والبنك الأهلي في تمام الساعة 5م.

غزل المحلة وفاركو في تمام الساعة 5م.

فيوتر وطلائع الجيش في تمام الساعة 7م.

الإسماعيلي والمصري يوم الأحد القادم في تمام الساعة 2:45م.

المقاولون والزمالك يوم الأحد الساعة 5م.

وتختتم المباريات الخاصة بالجولة التاسعة بمباراة الأهلي وسموحة.

وفي نهاية نكون قد وضحنا لكم موعد المباراة المقبلة للنادي الأهلي بالدوري، مع تناولنا لمواعيد مباريات الجولة القادمة بأكملها، ومن الواضح أن المستوى الفني لمباريات الأهلي القادمة سيكون في غاية الصعوبة، وهذا ما سيحدد مستوى تنافسية الأهلي على بطولة الدوري لهذا الموسم.