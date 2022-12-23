نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد المباراة القادمة لنادي الزمالك وقائمة مباريات الجولة التاسعة بالدوري المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نادي الزمالك يحاول مع بداية الموسم الحفاظ على لقب الدوري العام الذي تحصل عليه آخر نسختين، ومع كل مباراة يتقدم مستوى نادي الزمالك الفني، فجمهور الفارس الأبيض دائمًا ما يتداولن موعد المباراة القادمة لنادي الزمالك داخل عمليات البحث.

موعد المباراة القادمة لنادي الزمالك

بعد الانتصار الكبير الذي حققه نادي الزمالك وبأداء أكثر من رائع على نادي حرس الحدود، حيث انتهت المباراة بنتيجة 4/0، فالزمالك سيستعد للمباراة القادمة، نظرًا لاستعادة المركز الأول من النادي الأهلي، وإليكم أهم المعلومات التي تخص المباراة القادمة للزمالك بالشكل الآتي:

الزمالك سيحل ضيفًا على نادي المقاولون العرب على ملعبه يوم الأحد الموافق 25/12 في تمام الساعة 5:00م.

فنادي الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، حيث تعادل في مباراتين فقط، ولم يهزم في أي مباراة.

فالزمالك يفصله عن الأهلي المتواجد في المركز الأول نقطتين فقط، فالأهلي برصيد 22 نقطة.

بينما نجد أن نادي المقاولون يحتل المركز الثامن برصيد 10 نقاط من 7 مباريات فقط.

فأخر مباراة جمعت ما بين الفريقين قد انتهت بفوز نادي الزمالك بنتيجة 1/0.

فالزمالك لديه مجموعة من المباريات القوية بالدوري فسيواجه الاسماعيلي ثم أسوان والداخلية والاتحاد السكندري ومن بعدها مباراة الأهلي.

الجولة التاسعة بالدوري المصري

إليكم قائمة مباريات الجولة التاسعة بالدوري المصري بالشكل الآتي:

ستبدأ مباريات الجولة يوم الجمعة الموافق 23/12 بمواجهة الاتحاد السكندري وسيراميكا في تمام الساعة 5:00م.

الداخلية سيواجه بيراميز يوم الجمعة في تمام الساعة 7:00م.

وتبدأ مباريات السبت بمواجهة أسوان وإنبي في تمام الساعة 2:45م.

حرس الحدود سيواجه البنك الأهلي في تمام الساعة 5:00م.

غزل المحلة سيستضيف على ملعبه نادي فاركو في تمام الساعة 5:00م.

فيوتشر سيواجه طلائع الجيش يوم السبت في تمام الساعة 7:00م.

الاسماعيلي سيواجه المصري يوم الأحد 25/12 في تمام الساعة 2:45م.

وبعدها المقاولون والزمالك الساعة 5:00م.

والأهلي وسموحة في تمام الساعة 7:00م.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم كافة المعلومات التي تخص موعد المباراة القادمة لنادي الزمالك والتي ستكون أقوى فنيًا مقارنة بمباراة حرى الحدود، ومن الواضح أن مستوى المنافسة على الدوري ستكون أقوى من المواسم الماضية، وهذا ما أكد عليه أغلب المحللين.