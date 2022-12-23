انت الان تتابع خبر الحوامدة يعلّق على أزمة مواعيد بدء ونهاية الدوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علق رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار حوامدة على أزمة مواعيد بدء ونهاية بطولة الدوري الأردني الممتاز للموسم المقبل.



وأكد حوامدة، عبر شاشة فضائية "رؤيا" اليوم الجمعة، أن الضبابية ما تزال تغلف تفاصيل الموسم المقبل لكرة القدم الأردنية.



وأوضح أن الأندية المحترفة اجتمعت مؤخرًا في نادي الفيصلي، مؤكدًا أن مشاركة الفرق بالبطولة التنشيطية المزمع إقامتها لتغطية مساحة الفترة الانتقالية للمواعيد القديمة، لن يكون باللاعبين الشباب.

التعاقدات الرسمية



وقال: "الأندية المحترفة لا تستطيع التعاقد مع اللاعبين في موسم سيكون طويلاً، ولذلك فإن التعاقدات الرسمية مع اللاعبين ستبدأ في مايو/ آيار المقبل وقبل بداية الدوري بشهرين".



ولفت إلى: "الأندية المحترفة تمر بظروف صعبة، فهي تسعى لإبرام اتفاقات مبدئية مبكرة مع اللاعبين المميزين لضمان توقيعهم على عقودهم في مايو/ آيار المقبل.. فالنادي الذي سينتظر للشهر المذكور لإبرام تعاقداته لن يجد في حينه أي لاعبًا متاحًا".



وأردف: "الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الكرة الأردنية على صعيد الأندية تفرض علينا خيارات صعبة.. فبعض اللاعبين يتطلعون لخوض تجارب احترافية خارجية لمدة 4 شهور ليحصلوا على المال، ويواصلوا اللعب، وضمان المحافظة على جاهزيتهم".

4 لاعبين



وأعلن: "الوحدات اتفق مع 4 لاعبين للتوقيع في مايو/ آيار المقبل، ولا يمكن كشف هويتهم في الوقت الحالي".



وبين حوامدة أن الوحدات فاتح كل من عبدالله الفاخوري، وأنس العوضات، قائلاً: "هما مرشحان للاحتراف الخارجي، وفي حال لم يكتب لهما ذلك، فهما أبناء النادي".