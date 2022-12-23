انت الان تتابع خبر السلط يلغي احتفالاته بلقبي الدوري وكأس الأردن لكرة اليد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر نادي السلط اليوم الجمعة، بيانا، قرر فيه إلغاء احتفالاته بفوز فريق كرة اليد بلقبي الدوري وكأس الأردن.



وجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لنادي السلط في فيس بوك: 'تضامنا مع أبناء وطننا وعائلاتنا الأردنية وحدادا على أرواح شهداء الواجب أبناء جهاز الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية، وحيث إن الأردن بقيادته وأبنائه يمثلون جسدا واحدا، فقد قررت إدارة نادي السلط الرياضي إلغاء كافة الاحتفالات المقررة بمناسبة تتويج نادي السلط لكرة اليد بطلا لدوري كرة اليد وكأس الأردن".



وأوضح البيان: "سيتم الاقتصار على التتويج المقرر عقب مباراة فريقي السلط والعربي، غدا السبت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.



وختم البيان: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته، وأن يشفي المصابين من أبناء الأمن العام وأن يديم علينا الأمن والأمان، حمى الله الأردن قيادة وشعبا".