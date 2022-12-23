منتخب اليمن يهزم لافيينا المصري ودياً
تغلب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على لافيينا المصري بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما صباح اليوم ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الخليج (خليجي 25)، المقرر إقامتها في العراق مطلع العام المقبل.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني شكل لاعبو الأحمر اليمني خطورة من خلال الاستحواذ على منطقة الوسط وبناء الهجمات المستمرة التي اثمرت عن هدف للاعب محمد السقطري بعد أداء جماعي متميز، لينتهي اللقاء بفوز يمني.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب اليمني مباراة ودية أخيرة في معسكره الإعدادي بمصر، يوم الجمعة المقبلة، قبل التوجه إلى البصرة.
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