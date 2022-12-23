وزير فرنسي يطالب بالتحقيق مع حارس مرمى الأرجنتين

ومن جانبه قال لومير في تصريحات لراديو "Sud":"ما الذي يفعله الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ الرياضة تعني اللعب النظيف، الأمر يتعلق باحترام الخصم واحترام الطرف الخاسر".

ويأتي هذا التصريح بعد ما قاله عادل رامي، مدافع منتخب فرنسا السابق، الذي وصف حارس أستون فيلا أنه "أكثر الرجال المكروهين في العالم".