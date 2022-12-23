انت الان تتابع خبر الهلال السعودي يرافق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تأكدت مشاركة الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، والتي ستقام في المملكة المغربية ويشارك فيها النادي الأهلي المصري.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رشح الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب، ممثلا عن قارة آسيا، لكونه حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا.

ولكون بطولة دوري أبطال آسيا لم تنتهي حتى الآن، فسيشارك الهلال في مونديال الأندية كونه أخر بطل للبطولة.

بطولة كأس العالم للأندية ستقام خلال الفترة من 1 فبراير المقبل وحتى الـ11 من الشهر ذاته بمشاركة 7 أندية.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته وصيف دوري أبطال أفريقيا ، لكون الوداد المغربي بطل دوري الأبطال سيستضيف تلك النسخة من كأس العالم للأندية.

وكان الهلال قد حقق المركز الرابع في النسخة الماضية من بطولة مونديال الأندية، بعد الهزيمة برباعية نظيفة من الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الأندية المشاركة في مونديال الأندية

فلامنجو – بطل كوبا ليبرتادوريس

ريال مدريد – بطل دوري أبطال أوروبا

الهلال السعودي – ممثل الاتحاد الآسيوي

الوداد البيضاوي – بطل دوري أبطال أفريقيا

سياتل ساوندرز الأمريكي – بطل دوري أبطال كونكاكاف

أوكلاند سيتي – بطل دوري أبطال أوقيانوسيا