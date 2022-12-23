انت الان تتابع خبر هدف ريتشارلسون أجمل أهداف كأس العالم 2022.. جابها على الطاير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وقع اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على هدف النجم البرازيلي ريتشارلسون، في مرمى صربيا، كأفضل أهداف بطولة كأس العالم 2022.وخرج منتخب البرازيل من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة بركلات الترجيح من منتخب كرواتيا الذي نال الميدالية البرونزية والمركز الثالث في مونديال قطر.

وجاء هدف ريتشارلسون في مرمى صربيا من تسديدة على الطائر، في المباراة التي جمعت المنتخبين في دور المجموعات وحسمها منتخب البرازيل بهدفين دون رد.

اختيار هدف المهاجم البرازيلي جاء بناء على تصويت الجماهير.

وعلى الرغم من الخروج من دور الثمانية في المونديال، لكن المنتخب البرازيلي حافظ على ترتيبه في تصنيف المنتخبات الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتواجد راقصي السامبا في المرتبة الأولى.

وكان منتخب الأرجنتين قد تُوج ببطولة كأس العالم 2022، بعد التفوق على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح في المباراة النهائي’ في مباراة امتدت لـ120 دقيقة وكان التعادل الإيجابي 3-3 نتيجتها في وقتها الأصلي والإضافي.

وحقق المنتخب الأرجنتيني الكأس للمرة الثالثة في تاريخه بعد التتويج مرتين من قبل عامي 1978 و1986.