أكدت مصادر اعلامية مصرية بأن فريق الأهلي المصري أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم النجم الرياضي الساحلي محمد الضاوي "كريستو".

ولفت كريستو الانظار مع انطلاقة الموسم الحالي باحرازه لخمس أهداف منذ انطلاق البطولة التونسية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي المصري مهتم بالتعاقد مع لاعب النجم الساحلي محمد الضاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.