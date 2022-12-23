انت الان تتابع خبر كولر يحسم ملف الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسم السويسري مارسيل كولر، ملف الراحلين عن صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، بعد اجتماعه مع إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.ويبحث مجلس إدارة الأهلي عقد صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق وتحقيق طلبات المدير الفني السويسري، من أجل خوض بطولة دوري الأبطال وكذلك كأس العالم للأندية بالمغرب في شهر فبراير المقبل.

الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

وخرج عبد الرحمن مانو لاعب الأهلي الشاب، من حسابات كولر بشكل رسمي و منح كولر للادارة حريه البيع النهائي او الاعارة .

كما طلب المدرب السويسري، بخروج زياد طارق و محمد محمود و شادي رضوان و مصطفي سعد ميسي اعارة، وذلك للحكم علي مستواهم سواء بالبقاء او الرحيل مستقبلاً لان ليس لهم مكان للمشاركة الاساسيه بالفريق في الوقت الحالي.

أما محمد مغربي و كريم الدبيس و عبد الرحمن رشدان، فيرى كولر أنهم هم مستقبل الفريق و لهم وقت معين سيتم مشاركتهم مع الفريق و لا نيه لرحيلهم سواء بالاعاره او بالبيع.