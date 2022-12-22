انت الان تتابع خبر استشهاد لاعب كرة قدم فلسطيني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير صحفية فلسطينية، الخميس، باستشهاد لاعب نادي ثقافي طولكرم وأحد هدافي الدوري (6 أهداف) أحمد دراغمة أبو سياج، جراء اقتحام لقوات إسرائيلية مقام يوسف شرقي نابلس.



ووفقا لمصادر محلية، فإن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات شديدة وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.



ونقلت مصادر طبية أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص أحدهم في ظهره ورجله في شارع عمان وحالته خطيرة جدا وأعلن عن استشهاده لاحقا، وآخران وصفت حالتهما بالخطرة، وإصابة رابعة في العين وحالتها مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة إلى 19 حالة اختناق بالغاز.



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب أحمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عاما) إثر إصابته برصاص في ظهره وقدمه خلال اقتحام نابلس فجر اليوم.



وكتبت صفحة نادي ثقافي طولكرم "تدوينة" نعت فيها لاعبه أحمد عاطف مصطفى دراغمة.



وأدان المدير الفني لفريق ثقافي طولكرم، صباح صباح، مقتل اللاعب أحمد دراغمة، هداف الفريق في الدوري، والذي سجل 6 أهداف.



وفي تصريح مقتضب لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، قال صباح: "العالم يكرم لاعبي كرة القدم ويحتفي بهم في المناسبات الدولية، وفي فلسطين تقتلهم قوات الاحتلال الإسرائيلي". (المركز الفلسطيني للإعلام)