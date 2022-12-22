انت الان تتابع خبر النشامى في المرتبة الـ84 عالمياً .. و المغرب أفضل العرب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على المركز 84 عالميا، في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) اليوم الخميس.



واحتل المنتخب الوطني، وفق التصنيف الجديد، المركز 12 آسيويا و10 عربيا.وكان قد حقق منتخب المغرب، قفزة كبيرة في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد مسيرته التاريخية في كأس العالم (قطر 2022).



وأنهى منتخب المغرب مشواره في مونديال 2022 رابعا، ليقفز من المركز الـ22 إلى المركز الـ11 في تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر/كانون أول الجاري.



وتصدر أسود أطلس التصنيف على المستوى العربي والأفريقي، خلفه السنغال (19) وتونس (30) والكاميرون (33)، ونيجيريا (35)، ومصر (39) والجزائر (40).



ويعود ذلك التقدم، إلى الانتصارات الضخمة التي حققها المغرب في مونديال قطر الأخير على حساب منتخبات أوروبية كبيرة، بحجم بلجيكا والبرتغال وإسبانيا.



أما المنتخب السعودي قفز للمركز (49)، وتراجع منتخب قطر منظم كأس العالم للمركز (60).



ورغم خروجه من دور الثمانية لمونديال 2022، احتفظ منتخب البرازيل بالصدارة، بينما قفز منتخب الأرجنتين بطل العالم للمركز الثاني، خلفه فرنسا، بينما هبط منتخب بلجيكا للمركز الرابع، وبقى منتخب إنجلترا خامسا.



وصعد منتخبا هولندا وكرواتيا للمركزين السادس والسابع، بينما هبط المنتخب الإيطالي للمركز الثامن، وبقى البرتغال تاسعا، خلفه المنتخب الإسباني.وعلى الصعيد الآسيوي تمكن المنتخب الياباني من السيطرة على صدارة التصنيف، حيث حل بالمرتبة الـ20 عالميا، خلفه إيران (24)، كوريا الجنوبية (25)، أستراليا (27)، السعودية (49)، قطر (60)، العراق (68)، الإمارات (70).