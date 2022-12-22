انت الان تتابع خبر رونالدو أقرب من أي وقت مضى للنصر السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف تقرير صحفي إسباني، أن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق، لصفوف النصر السعودي، قد تمت بالفعل.



وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن : "كريستيانو رونالدو سيلعب بصفوف النصر حتى صيف 2025، وهو ما أكدته مصادر من النصر، واعترفوا لأول مرة منذ أسابيع أن الصفقة تمت بالفعل".



وبينت تلك الصحيفة، إلى أنه بعد أيام من المفاوضات المكثفة، التقى وفد من النصر مع وكلاء رونالدو، وتم الاتفاق على كل شيء، ولن يصل راتب كريستيانو إلى 200 مليون يورو في الموسم كما تردد مؤخرًا.



وأفاد التقرير، أن القميص رقم 7 المفضل لرونالدو ينتظره حاليًا في النصر السعودي، حيث لا يوجد لاعب يحمل هذا الرقم في الوقت الحالي بالنادي.



وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.