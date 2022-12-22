انت الان تتابع خبر رونالدو يصل السعودية ووجهته نادي النصر السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف تقرير إعلامي، نشرته قنوات بي إن سبورت عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السعودية للتفاوض مع نادي النصر، تمهيدًا للإنضمام إلى الفريق، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد خلال الشهر الحالي.

كما كشفت قناة "24 الرياضية" السعودية عن اقتراب انضمام النجم البرتغالي من التوقيع لنادى النصر السعودىي، اذ نشر أحد الصحفيين في القناة، مقطع فيديو لحظة طبع اسم رونالدو على قميص النصر السعودى، وعلق على الفيديو قائًلا: "ممنوع دخول أصحاب القلوب الضعيفة".

يذكر أن مراسل شبكة “سكاي إيطاليا” رودي جاليتي، قد أوضح في وقت سابق أن عرض نادي النصر لضم رونالدو، حتى يونيو 2025، قد وصل لـ 200 مليون يورو في الموسم الواحد، إلى جانب الحوافز، وقد منح النصر رونالدو مهلة حتى نهاية العام الحالي لحسم مصيره.

وعلى صعيد آخر، كان كريستيانو قد ودع نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، من ربع النهائي بعد خسارة فريقه البرتغالي من المغرب بهدفٍ دون رد.