اتفاق بين ميسي ونادي فرنسي لتمديد عقده

اتفاق بين ميسي ونادي فرنسي لتمديد عقدهكشفت مصادر إعلامية اليوم الخميس، أن بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي توصل مع فريقه باريس سان جرمان إلى اتفاق مبدئي تمهيداً لتمديد العقد الذي يربط بينهما وينتهي الصيف المقبل.

وبحسب معلومات نقلتها صحيفة "لو باريزيان" وأكدتها شبكة "آر إم سي سبورت"، فإن المهاجم البالغ 35 عاماً والذي اُختير أفضل لاعب في مونديال قطر بعدما قاد بلاده إلى النجمة الثالثة العالمية بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح الأحد الماضي، وافق مطلع ديسمبر الجاري على ارتداء القميص الباريسي لموسم آخر على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم الاتفاق المبدئي، إلاّ أن الامور لم تحسم بعد إذ أنه يجب تحديد مدة العقد وقيمة الصفقة الجديدة بمجرد عودة "البرغوث" الصغير من الإجازة، خلال لقاء يجمعه مع رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي ومستشاره الكروي البرتغالي لويس كامبوس.

من ناحيتها، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية انه لم يتم بعد التوقيع على العقد وكافة البنود.

الجدير ذكره أن ميسي انضم إلى الفريق الباريسي في عام 2021 لمدة موسمين، إضافة إلى عام اختياري، بعد أن أمضى كامل مسيرته مع برشلونة الاسباني.

