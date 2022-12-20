استقبال مهيب لأبطال العالم في الأرجنتين

استقبال مهيب لأبطال العالم في الأرجنتيناستقبل الآلاف من المشجعين المبتهجين منتخب الأرجنتين استقبال الأبطال في بوينس أيرس في الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء بعد وصول الطائرة التي أقلت ليونيل ميسي ورفاقه الفائزين بكأس العالم لكرة القدم إلى مطار إيزيزا.

وشهدت العاصمة الأرجنتينية احتفالات مستمرة منذ الفوز الدرامي على فرنسا في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي في قطر، والذي منح البلاد انتصارها الأول في كأس العالم منذ أن رفع دييغو مارادونا الكأس قبل 36 عاما.

ولوح اللاعبون، الذين كانوا يرتدون ميدالياتهم الذهبية حول أعناقهم ويتناوبون رفع كأس العالم عاليا، للجماهير من حافلة مكشوفة بينما توهجت أضواء الآلاف من الهواتف المحمولة ورفرفت الأعلام بين الجماهير.

وغنى المشجعون السعداء على إيقاع الطبول وأضاءت الألعاب النارية السماء بينما كانت الحافلة تشق طريقها ببطء بين الجماهير.

وكان الآلاف قد تعقبوا الطائرة التابعة لشركة الطيران الحكومية خلال رحلتها من الدوحة عبر فترة توقف قصيرة في روما.

ومن المتوقع أن يقضي اللاعبون بضع ساعات في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بالقرب من المطار قبل التوجه إلى نصب أوبيليسكو الضخم وسط المدينة حيث تجمع مئات الآلاف.

وفازت الأرجنتين على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3، وسجل ميسي هدفين للفائز مقابل ثلاثية من كيليان مبابي للمنتخب الفرنسي.

وأعلن ميسي (35 عاما) أن المباراة النهائية ستكون الأخيرة له في كأس العالم رغم أنه ينوي خوض المزيد من المباريات مع المنتخب الأرجنتيني.