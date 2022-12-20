انت الان تتابع خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام فاركو في الدوري المصري: أفشة يقود الهجوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر التشكيل الرسمي للمارد الأحمر لمواجهة فريق فاركو مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر في الدوري المصري الممتاز.ويستضيف فاركو مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب ستاد برج العرب وسط حضور جماهيري وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام فاركو

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

وفي خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول

وفي خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة

وفي خط الهجوم: كريم فؤاد – أحمد عبد القادر – برونو سافيو

تشكيل فاركو الرسمي

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

وفي خط الدفاع: جابر كامل – رامي صبري – عبد الله بكري – أحمد عبد العزيز مودي – أحمد صغيري

وفي خط الوسط: محمود حمادة – أحمد البحراوي – شكري نجيب

وفي خط الهجوم: عمرو جمال – أحمد شريف