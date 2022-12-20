انت الان تتابع خبر مونديال 2026 يغازل الأسطورة ميسي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نجح أسطورة كروة القدم ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 على حساب منتخب فرنسا بعد مباراة هي الأعظم في تاريخ نهائيات المونديال حيث استمرت لمدة 120 دقيقة وشهدت ست أهداف وذهبت إلى ركلات الترجيح.

ويبدو وأن مونديال قطر أعاد الحياة داخل روح أسطورة كرة القدم ميسي من جديد بعدما كانت الأجواء الصعبة تحيط به بعد فشله بالتتويج بكأس العالم في النسخ الماضية.

ميسي بحالة جيدة رغم كبر سنة

وقال النجم الأرجنتيني السابق السابق خورخي فالدانو أن ليونيل ميسي بالرغم من أنه يبلغ من العمر 35 عاماً إلا أنه نجح في أن يكون بحالة بدنية جيدة وقاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم قطر 2022.

ميسي في كأس العالم 2026

وأضاف خورخي فالدانو في تصريحات صحفية أن ميسي بكل نضج وهدوء بعد الفوز بمونديال قطر وترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية مشاركته في كأس العالم المقبلة 2026.