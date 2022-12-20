الرياضة

مونديال 2026 يغازل الأسطورة ميسي

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رياض - احمد صلاح - نجح أسطورة كروة القدم ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 على حساب منتخب فرنسا بعد مباراة هي الأعظم في تاريخ نهائيات المونديال حيث استمرت لمدة 120 دقيقة وشهدت ست أهداف وذهبت إلى ركلات الترجيح.

تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022

ويبدو وأن مونديال قطر أعاد الحياة داخل روح أسطورة كرة القدم ميسي من جديد بعدما كانت الأجواء الصعبة تحيط به بعد فشله بالتتويج بكأس العالم في النسخ الماضية.

ميسي بحالة جيدة رغم كبر سنة

وقال النجم الأرجنتيني السابق السابق خورخي فالدانو أن ليونيل ميسي بالرغم من أنه يبلغ من العمر 35 عاماً إلا أنه نجح في أن يكون بحالة بدنية جيدة وقاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم قطر 2022.

 

ميسي في كأس العالم 2026

ميسي يرفع كأس العالم

وأضاف خورخي فالدانو في تصريحات صحفية أن ميسي بكل نضج وهدوء بعد الفوز بمونديال قطر وترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية مشاركته في كأس العالم المقبلة 2026.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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