انت الان تتابع خبر قبل مباراة اليوم.. تفوق أبيض في تاريخ مواجهات الزمالك وحرس الحدود والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في السابعة من مساء اليوم، تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023.الزمالك يتواجد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما حرس الحدود في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط ولم يحقق الفريق العسكري أي فوز في مسابقة الدوري هذا الموسم حتى الآن.

وبالنظر لتاريخ مواجهات الزمالك وحرس الحدود في مسابقتي الدوري وكأس مصر، نجد تفوق أبيض واضح.

الزمالك وحرس الحدود تقابلا من قبل في 35 مباراة، كان التفوق من نصيب الفارس الأبيض في 22 مباراة، مقابل 8 انتصارات لصالح الفريق العسكري وكان التعادل حاضر في 5 لقاءات بين الفريقين.

لاعبي الزمالك تمكنوا من تسجيل 53 هدف في شباك حرس الحدود ، بينما لاعبي الحرس سجلوا 33 هدفًا في شباك الزمالك.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – حسام عبدالمجيد – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – إمام عاشور – سيد عبدالله “نيمار” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.