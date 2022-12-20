انت الان تتابع خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو في الدوري المصري: السويسري حط التاتش بتاعه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اتسقر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر على تشكيل المارد الأحمر لمواجهة فريق فاركو مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وفاركو على ستاد برج العرب