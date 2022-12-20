انت الان تتابع خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو في الدوري المصري: السويسري حط التاتش بتاعه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اتسقر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر على تشكيل المارد الأحمر لمواجهة فريق فاركو مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر في الدوري المصري الممتاز.
الأهلي وفاركو على ستاد برج العرب
ويستضيف فارك مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب ستاد برج العرب وسط حضور جماهيري وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.
تشكيل الأهلي المتوقع النهاردة
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
وفي خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمد متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول
وفي خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو
وفي خط الهجوم: حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمد شريف