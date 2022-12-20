انت الان تتابع خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري: البروف عامل خلطة سحرية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فيرير على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم فريق حرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.

في حراسة المرمى: محمد عواد

وفي خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثى

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وفي خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، إمام عاشور، سيد نيمار، أحمد مصطفى “زيزو”

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وف خط ‏الهجوم: سيف الجزيرى، يوسف حسن