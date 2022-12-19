اتحاد أمريكا الجنوبية يمنح الأرجنتين 10 ملايين دولار

اتحاد أمريكا الجنوبية يمنح الأرجنتين 10 ملايين دولارقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، اليوم الاثنين، منح مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمنتخب الأرجنتين، بعد تتويجه بلقب مونديال "قطر 2022"، عقب الفوز على فرنسا في المواجهة النهائية.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن رئيس "كونميبول"، أليخاندرو دومينجيز، في تغريدة على "تويتر" القول :" منح شيك قيمته عشرة ملايين دولار إلى الأرجنتين حيث ظهر ميسي يمسك بالجائزة إلى جانب رئيس الاتحاد الأرجنتيني أيضا".

وأضاف أليخاندرو: "توجهت فورا إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بأبطال العالم في استاد لوسيل من أجل تسليمهم مكافأة الكونميبول لحصد اللقب والمقدرة بـ10 ملايين دولار أمريكي".

وتابع أليخاندرو : "عشنا لحظات لا تنسى إلى جانب مجموعة رائعة من اللاعبين".

وفاز المنتخب السماوي بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما، على ملعب "لوسيل".

يشار الى ان هذه المرة الثالثة التي تتوج فيها الأرجنتين بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، وهي المرة الأولى لهم من خلال ركلات الترجيح، ليفضوا الشراكة مع فرنسا التي اكتفت بلقبي 1998 و2018.