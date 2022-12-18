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مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

أنهى مؤشر بورصة مسقط "30" تعاملات اليوم الأحد، عند مستوى 4793.73 نقطة منخفضا بـ 62.5 نقطة وبنسبة 1.29 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4856.20 نقطة. مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًأنهى مؤشر بورصة مسقط "30" تعاملات اليوم الأحد، عند مستوى 4793.73 نقطة منخفضا بـ 62.5 نقطة وبنسبة 1.29 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4856.20 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و187 ألفا و173 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 39.8 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و635 ألفا و596 ريالا عمانيا. وقالت وكالة الأنباء العمانية

أن التقرير الصادر عن بورصة مسقط أشار إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.239 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.74 مليار ريال عماني.

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