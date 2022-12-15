نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والباطن في دوري روشن الجولة 9 والقنوات الناقلة وتشكيل الهلال المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي للمحترفين، فقد عاد من جديد الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” وعادت معه المتعة والقوة والإثارة، حيث يعد الدوري السعودي من أقوى الدوريات العربية والأسيوية لما يمتلكه من إمكانيات هائلة من حيث قوة الأندية المتنافسة، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم ثقفني لنتعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي ضد الباطن في الجولة التاسعة.

مباراة الهلال ضد الباطن تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، خاصةً من قبل أنصار كبير أسيا الزعيم الهلال السعودي، لذلك هناك عمليات بحث مكثفة عن موقع حجز تذاكر مباراة الهلال والباطن، وكذلك موعد المباراة والتشكيل المتوقع للهلال السعودي، كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال فقط تابعونا تجدوا كل جديد وحصري عبر موقع ثقفني المتميز.

موعد مباراة الهلال والباطن اليوم

بدأ البحث يزداد عن توقيت مباراة الهلال والباطن القادمة في الدوري وموعد مباراة الهلال في الدوري بعد استئناف المسابقة من جديد. والتي من المقرر لها أن تنطلق المباراة اليوم الجمعة الموافق 16\12\2022. حيث يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” أحداث المباراة الهامة. وسوف تنطلق صافرة حكم المباراة عند تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت السعودية. وفي تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت مصر والتاسعة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال القادمة في الدوري ضد الباطن

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”. لذلك سوف يتم نقل مباراة الباطن والهلال عبر شاشة قناة ssc ولم يتم حتى الآن القناة الناقلة للمباراة. لذلك سوف نتابع معكم المصادر الرسمية لنأتيكم بكل جديد. كما سنوافيكم أيضاً بمعلق مباراة الهلال والباطن في الدوري.

تشكيل الهلال المتوقع للمباراة

حراسة المرمى:- عبد الله المعيوف.

الدفاع:- سعود عبد الحميد، علي البليهي، محمد جحفلي.

الوسط:- ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، بيريرا، كاريلو.

الهجوم:- سالم الدوسري، إيجالو، موسى ماريجا.

الزعيم يسعى للنقطة 20

يسعى الهلال السعودي في مباراته القادمة ضد الباطن للوصول إلى النقطة رقم 20. حيث يتطلع الزعيم للفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط لرفع رصيده للنقطة 20 وتعديل مركزه الحالي. يحتل الهلال حالياً المركز الخامس برصيد 17 نقطة من ثماني جولات. حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مباراة وحيدة.