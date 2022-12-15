المنتخب المغربي يحتج على "ظلم" حكم مباراة فرنسا
قدّم الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، احتجاجاً رسمياً لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بخصوص "ظلم تحكيمي" تعرض له في المباراة ضد فرنسا (صفر-2) الأربعاء في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
وقال الاتحاد المغربي في بيان له: "احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة سيزار أرتورو راموس بالازويلوس".
وأضاف الاتحاد :" جاء ذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك".
وتابع البيان: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالإنصاف في اتخاد الإجراءات اللازمة بشان الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم".
يذكر أن المباراة انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد لتتأهل للنهائي حيث ستواجه الأرجنتين الأحد المقبل.
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