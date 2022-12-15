نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف النهائي كأس العالم قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف النهائي كأس العالم قطر 2022 وموعده. تعتبر بطولة كأس العالم أهم بطولة عالمية ودولية لكرة العالم. حيث من المتعارف عليه مشاركة أكبر دول العالم في هذه البطولة. والتي تستطيع الانتصار في التصفيات ماقبل بطولة كأس العالم. كما تمتلك بطولة كأس العالم لهذا العالم ميزة خاصة بالعالم العربي وهو كونه يتم اللعب على أراضي عربية في دولة قطر. ومن غير المتوقع هو تمكن فريق المغرب العربي الصعود والوصول إلى المربع الذهبي. وذلك بعد تخطيه لجميع المباريات السابقة بفوز مستحق. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض موعد مباراة المغرب العربي في المربع الذهبي ضد نظيره المنتخب الفرنسي. كما يمكنك التعرف أيضاً على تردد قنوات بي ان سبورت بالمملكة وتردد بي ان القنوات المفتوحة والمشفرة 2023.

مباراة المغرب وفرنسا في نصف النهائي كأس العالم قطر 2022

حيث قام المنتخب المغربي بتقديم إنجاز عربي فريد من نوعه فبعد التمكن من هزيمة منتخب البرتغال وصل منتخب المغرب إلى المربع الذهبي. ويعتبر هذا الحدث تميز وتفوق لم يتم تقديمه سابقاً. حيث لم يتمكن أي منتخب عربي من الوصول إلى المربع الذهبي في تاريخ بطولة كأس العالم منذ بدايتها. ولذلك تعتبر المباراة القادمة لمنتخب المغرب محط أنظار الجميع في مختلف دول العالم. ولذلك يعتبر موعد مباراة المغرب وفرنسا من أكثر ما يتم البحث عنه. ويمكننا توضيح إنه سوف يتم إذاعة مباراة نصف النهائي للمغرب في يوم الأربعاء الموافق 14 من ديسمبر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية والساعة التاسعة بتوقيت مصر وفي الساعة الثامنة بتوقيت المغرب. كما قامت قنوات بي ان سبورت بالإعلان عن إنه سوف يتم بث القناة على القنوات المفتوحة.

تشكيل مباراة المغرب وفرنسا في نصف النهائي

وبعد عرض موعد إذاعة مباراة المغرب وفرنسا في نصف النهائي كأس العالم قطر 2022 يمكننا توضيح أيضاً التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين كما يلي:

أولاً بالنسبة لتشكيل المتوقع لمنتخب المغرب: فمن المتوقع أن يتم اللعب بخطة 3_3_4. ياسين بونو في حراسة المرمى وبالنسبة لخط الدفاع نصير مزراوي ويحيى عطية الله وجواد الياميق وأشرف حكيمي. أما بالنسبة لخط النصف سوف يكون سليم آملاح وسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي. وخط الهجوم فسوف يكون يوسف النصيري وحكيم زياش وسفيان بوفال.

ثانيا بالنسبة لتشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا في مباراة المغرب وفرنسا في نصف النهائي: من المتوقع أن يتم اللعب بخطة 4_2_3_1. حيث يتم التشكيل كما يلي:

هوجو لوريس

إبراهيما كوناتي_بنجامين بافارد_رافاييل فاران_تيو هيرنانديز

أوريليان تشواميني_أدريان رابيو

كيليان مبابي_عثمان ديمبيلي_أنطوان جريزمان

أوليفييه جيرو.

القنوات الناقلة لمباراة المربع الذهبي في نصف النهائي كأس العالم

فلقد قامت قنوات بي ا

إن سبورت بالإعلان عن إنه سوف يتم إذاعة مباراة نصف النهائي بين منتخب المغرب والمنتخب الفرنسي على قناتها المفتوحة. وسوف يتم التعليق على المباراة بصوت المعلق جوادة بدة. كما إنه سوف يتم إذاعة المباراة أيضاً على قناة الكأس المفتوحة أيضاً.