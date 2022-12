نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية ضبط قناة أون تايم سبورت المجانية على النايل سات لمتابعه مبارة اليوم المغرب وفرنسا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية ضبط قناة أون تايم سبورت المجانية على النايل سات لمتابعه مبارة اليوم المغرب وفرنسا - ثقفني

You dont have javascript enabled! Please enable it!

يُعد تردد قناة أون تايم سبورت هو من الترددات المطلوبة في الساعات القليلة الماضية عبر مؤشر البحث جوجل، إذ أننا في الفترة المقبلة على موعد مع المباريات المحلية الهامة في الدوريات بعد انتهاء بطولة كأس العالم، واليوم تنقل القناة مباراة المغرب ضد فرنسا وتعتبر من أهم مباريات كأس العالم وتعتبر قناة أون تايم سبورت هي واحدة من القنوات التي ستقوم ببث المباراة بشكل مجاني بدلًا من القنوات التي تحتاج إلى اشتراك شهري في باقات حتى تتمكن من مشاهدة مباريات البطولة. تردد قناة أون تايم سبورت 2022 الجديد تردد القناة هو 11861.

نوع القمر الصناعي هو النايل سات.

معدل استقطاب القناة عمودي بترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5\6. خطوات ضبط تردد القناة على الرسيفر اضغط على زر “القائمة” من الريموت الكنترول الخاص بجهاز الرسيفر الخاص بك.

ثم ستجد أمامك قائمة بها عدة اختيارات قم بالنقر على “الخيارات” وبعدها انقر على أيقونة “تثبيت”.

حدد نوع القمر الصناعي الخاص بالتردد واكتب ملحقات التردد من معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

بعد ذلك ستجد أمامك القناة التي تبحث عنها ثم انقر على أيقونة “حفظ” و سيتم حفظ القناة في القنوات الخاصة بك مباشرة بعد جرعة دوري أبطال أفريقيا وتشمل جرعة دوري أبطال أفريقيا كل من الفرق التالية:- الأهلي المصري.

الزمالك المصري.

الرجال المغربي.

الوداد المغربي.

المريخ السوداني.

الترجي التونسي.

الهلال السوداني.

شباب بلوزداد الجزائري.

شبيبة القبائل الجزائري.

صن داونز الجنوب أفريقي.

سيمبا التنزاني.

القطن الكاميروني.

فيتا كلوب الكونغوي.

فايبرز إف سي الأوغندي.

بترو أتليتكو الأنجولي.

حوريا كوناكري الغيني. توزيع الفرق المتأهل لدوري أبطال أفريقيا وتم توزيع الفرق المتأهلة لدوري أبطال أفريقيا إلى مجموعات والمجموعات هي:- تم توزيع فريق نادي الأهلي المصري مع الوداد المغربي والرجاء التونسي وفريق نادي الترجي في التصنيف الأول.

أما التصنيف الثاني يجتمع كل من فريق نادي الزمالك ونادي حوريا ونادي بتو أتليتكو وكذلك فريق نادي صن داونز.

بينما في التصنيف الثالث يتقابل كل من فريق نادي سيمبا وشبيبة القبائل ونادي شباب بلوزداد ونادي الهلال السوداني.

وأخيرًا التصنيف الرابع يجتمع فيه فريق نادي المريخ ونادي القطن ونادي فيتا كلوب وكذلك نادي فايبرز.

لعبة جاتا 6 اخر إصدار 2023 واهم مميزات لعبة GTA 6 وموعد نزول اللعبة