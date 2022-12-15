نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأسود في مواجهة الديوك” موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي من المقرر لها أن تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 14\12\2022 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، حيث يستضيف استاد البيت مباراة فرنسا ضد المغرب والتي تحظى باهتمام إعلامي كبير في الوسط الرياضي العربي والعالمي.

مباراة المغرب ضد فرنسا اليوم لا أحد يستطيع التكهن بنتيجتها، خاصةً بعد الأداء القوي والرائع لأسود الأطلسي في هذه البطولة حتى الآن، حيث يعد منتخب المغرب هو الحصان الأسود لهذه البطولة، فقد استطاع تخطي مرحلة المجموعات “أول المجموعة”. قبل أن يتغلب على أسبانيا والبرتغال ويخرجهما من الأدوار الإقصائية.

في المقابل يدخل منتخب فرنسا برغبة قوية في تحقيق الانتصار وانتزاع بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم بقطر 2022، حيث يرغب مبابي ورفاقه في مواجهة المنتخب الأرجنتيني في النهائي، لذلك نحن أمام مباراة متوقع لها أن تكون قوية ومثيرة، مباراة تتسم بالندية والقوة والإصرار من كلا المنتخبين على تحقيق الفوز والعبور نحو حلم الحصول على كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة المغرب وفرنسا

يحتضن استاد البيت مباراة المغرب القادمة في كأس العالم ضد فرنسا. والتي تجمعهم في نصف نهائي البطولة ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:-

19:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

20:00:- بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

21:00:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- بتوقيت السعودية وسوريا والعراق واليمن والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين والكويت وقطر.

23:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق نقل مباريات كأس العالم قطر 2022. لذلك سوف يتم نقل مباراة المغرب وفرنسا اليوم عبر قناة beIN Sports HD2 Max بتعليق حسن العيدروس. وقناة beIN Sports HD1 Max بتعليق جواد بدة. كما سيتم نقل المباراة عبر قنوات الكأس إكسترا 2 بتعليق مشاري القرني. كما سيتم نقل المباراة عبر قناة بين سبورت المفتوحة.

الأسود في مواجهة الديوك

تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة مواجهة أسود الأطلسي ضد الديوك الفرنسية. المستوى الذي ظهر به المنتخب المغربي أشاد به جميع المحللين والنقاد لذلك لا أحد يستطيع التنبؤ بما ستسفر عنه المباراة. فقد حقق المنتخب المغربي الفوز في المجموعات على منتخبات قوية مثل المنتخب الكندي والبلجيكي والتعادل مع المنتخب الكرواتي. ليصعد كأول مجموعته ويلاقي المنتخب الأسباني في دور الـ16 ويفوز عليه بركلات الترجيح. قبل أن يلاقي المنتخب البرتغالي في ربع النهائي ويفوز عليه بهدف دون رد.

في المقابل يسعى المنتخب الفرنسي لاستكمال المشوار نحو الكأس الغالية. فقد استطاع الديوك الفوز على استراليا والدنمارك قبل أن يلقى الهزيمة الوحيدة على يد المنتخب التونسي. ليلاقي في دور الـ16 منتخب بولندا ويفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. قبل أن يحقق الفوز على المنتخب الإنجليزي في دور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.