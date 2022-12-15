نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا نهائي كأس العالم 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأرجنتين وفرنسا نهائي كأس العالم 2022، وصلنا إلى المحطة الأخيرة من مونديال قطر 2022، حيث بدأت جماهير كرة القدم حول العالم تستعد لمتابعة مباراة نهائي كأس العالم 2022 والتي ستجمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في مباراة سيتم إقامتها على ملعب ستاد لوسيل بقطر، وذلك وسط حضور جماهيري متوقع كامل العدد داخل مدرجات هذا الملعب، بجانب الجماهير التي ستتابع هذه المباراة من خلف الشاشات في مختلف دول العالم.

مباراة الأرجنتين ضد فرنسا نهائي كأس العالم 2022

المنتخب الأرجنتيني يأمل في تحقيق لقب بطولة كأس العالم 2022، حيث قد تكون هذه هي البطولة الأخيرة التي يشارك فيها قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويأمل ميسي ورفاقه العودة من الدوحة بقلب بطولة كأس العالم، إذ أنه في حال فوز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 فإن منتخب التانجو سيكون قد حقق اللقب الثالث له في تاريخ المونديال.

واستطاع المنتخب الأرجنتيني أن يهزم منتخب كرواتيا في مباراة دور نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة أبرز فيها ميسي بعضاً من مهاراته التي بالطبع تنال إستحسان الجميع.

على الجانب الآخر فإن منتخب الفرنسي بقيادة مديره النفي ديديه ديشامب قد تمكن من بلوغ المباراة النهائية في بطولة كأس العالم 2022، المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس العالم يأمل في تحقيق لقب هذه البطولة من أجل تحقيق اللقب الثالث لمنتخب الديوك الفرنسية واللقب الثاني له على التوالي.

وبلغ المنتخب الفرنسي نهائي مونديال كأس العالم 2022 في قطر بعد أن تمكن من إنهاء مغامرة المنتخب المغربي في دور نصف النهائي، حيث استطاع منتخب فرنسا الفوز على منتخب المغرب بهدفين دون مقابل، ليودع المنتخب المغربي المونديال وسط إشادة من الجميع.

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا

وقد تقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 مساء يوم الأحد الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وفرنسا

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة نهائي كأس العالم 2022 من خلال شاشة قناة bein sports المفتوحة، كما سيتم النقل المباشر لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا من خلال شاشة قناة الكأس الرياضية الأولى.