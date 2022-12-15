نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر موعد مباراة التعاون والعدالة في الجولة 9 من دوري روشن الذئاب يتأهبون لدخول أل 4 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدخول إلي المربع الذهب هدف الذئاب اليوم عندما يحين موعد مباراة التعاون والعدالة، لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين فالفريق يحتل قبل المباراة المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ويبعدهم عن الوصيف نادي النصر نقطتين فقط، ففي حال أن خدمت النتائج فريق التعاون من الجائز أنم يرتقي للمركز الثاني، وتقام المباراة على ملعب الذئاب ملعب أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة وتنقل عبر قنوات ssc الرياضية السعودية.

يعود قطار الدوري السعودي للمحترفين من جديد بعد توقف أستمر 60 يوم بسبب مشاركة المنتخب الوطني السعودي في مونديال قطر 2022، تلعب اليوم 3 مباريات وتستكمل المباريات غداً الجمعة الموافق 2022/12/16 بمواجهات هامة ومن أهمها مباراة الهلال ضد الباطن، وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت عن تأجيل قمة الجولة التاسعة مباراة الشباب والاتحاد، بسبب ارتباط لاعبي المنتخب المغربي بمباريات في المونديال بعد وصولهم للمربع الذهبي.

موعد مباراة التعاون والعدالة

يدخل صاحب الأرض والجمهور اليوم فريق التعاون وهو يحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة، جمعهم من لعب 8 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وهزم في لقاء وحيد، سجل مهاجموه 11 هدف واستقبلت شباكه 6 أهداف، بينما نادي العدالة يعاني من بدابية الدوري فهو في المركز أل 13 برصيد 4 نقاط، جمعهم من فوز وتعادل وتلقى الخسارة في 6 مباريات كاملة سجل 4 أهداف وأـستقبل 14 هدف.

توقيت مباراة التعاون ضد العدالة

15.00 : الثالثة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة ودول قطر والكويت.

القناة الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل المباراة على الهواء مباشراً عبر قناتي ssc hd 1/5 ويعلق عليها المعلق السعودي المميز خالد الديفر.

مباريات الجولة التاسعة من الدوري

ترتيب جدول دوري روشن قبل اللقاء

رابط حجز تذاكر المباراة

يمكنكم الدخول الآن عبر موقع حجز التذاكر وهو موقع تكت ماكس وأتباع خطوات حجز التذاكر الإلكترونية، علماً بأن التذاكر متاحة حتى اللحظة قبيل أنطلاق المباراة.

موعد مباراة التعاون والعدالة