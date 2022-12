نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز كاس العالم 2022 تعرف عليها مكافآت مالية وأرقام مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوائز كاس العالم 2022 تعرف عليها مكافآت مالية وأرقام مذهلة - ثقفني

جوائز كاس العالم 2022 حيث دائمًا ما يقوم الاتحاد الدولي كرة القدم FIFA بتحديد الجوائز التي سوف تحصل عليها الفرق المشاركة في البطولة وتحديدًا الفرق في المربع الذهبي حيث كون أكبر جائزة بطبيعة الحال مخصصة للفريق الفائز والمتوج ببطولة كأس العالم ثم الفريق الذي يحتل المركز الثاني ويليه الفريق الذي يتمكن من احتلال المركز الثالث وكذلك الفريق صاحب المركز الرابع ويتم منح مكافآت مالية أيضًا لكل الفرق المشاركة في البطولة، وفيما يلي عبر موقع ثقفني توضيح لقيمة هذه الجوائز بالتفصيل. جوائز كاس العالم 2022 أعلنت فيفا الاتحاد الدَّوْليّ الكرة القدم عن أن الفائز ببطولة كأس العالم قطر 2022م سوف يحصل على مكافأة مالية قدرها 42 مليون دولار، وهي بذلك أزيد من قيمة المكافأة التي قد حصل عليها الفريق المتوج بالبطولة في النسخة السابقة عام 2018م مونديال روسيا بحوالي 4 مليون دولار، وتم توضيح قيمة مكافأة كل مركز على النحو التالي: يحصل صاحب المركز الأول (بطل مونديال 2022) على مكافأة مالية قدرها = 42 مليون دولار.

يحصل المنتخب صاحب المركز الثاني (وصيف بطل مونديال 2022) على مكافأة مالية قدرها = 30 مليون دولار.

ويحصل المنتخب صاحب المركز الثالث على جائزة مالية قدرها = 27 مليون دولار.

وسوف يحصل المنتخب صاحب المركز الرابع أيضًا على جائزة قدرها = 25 مليون دولار.

سوف يحصل كل فريق من الفرق التي تمكنت من الوصول إلى دور الـ 16 على جائزة = 13 مليون دولار.

بينما سوف تزداد الجائزة لكل فريق قد تأهل إلى دور ربع النهائي على جائزة قدرها = 17 مليون دولار.

ولقد أعلنت الفيفا أيضًا أن كل فريق قد شارك في دور المجموعات سوف يحصل على مكافأة مالية بغض النظر عن النتائج وهذه المكافأة تعادل = 9 مليون دولار. موعد نهائي كاس العالم 2022 قطر سوف يسدل الستار على بطولة المونديال في قطر وتقام مباراة نهائي كاس العالم في يوم الأحد القادم الموافق 18 من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2022م الموافق تاريخ يوم 24 جُمادى الأولى 1444هـ، حيث سوف تشهد مواجهة حاسمة وقوية بين منتخب فرنسا الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة للحفاظ على اللقب ومنتخب الأرجنتين الذي يسعى إلى انتزاع اللقب، وسوف تقام مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في يوم السبت الموافق 17 ديسمبر 2022م أيضًا بين منتخب المغرب ومنتخب كرواتيا.

