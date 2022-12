نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم والتشكيل المتوقع مباريات بطولة كأس العالم 2022 في المقال التالي

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم من أكثر ما يبحث عنه مشجعي كرة القدم في الوطن العربي وحول العالم هو التساؤل بخصوص القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم الأربعاء الموافق الـ14 من ديسمبر 2022م، إذ أن هذه المباراة من أهم مباريات بطولة كأس العالم المُقام في قطر، حيث أن المنتخب الذي سيفوز بهذه المباراة سيتأهل لنهائي البطولة لمواجهة منتخب الأرجنتين الذي انتصر ليلة أمس على نظيره الكرواتي وتأهله لنهائي الكأس، وسنقدم لكم القنوات وموعد بث المباراة لكل المهتمين. ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم الأربعاء 14 ديسمبر؟ كشفت مجموعة قنوات البي إن سبورتس عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد فرنسا، حيث أن أبرز تلك القنوات هي قناة بي إن سبورت المفتوحة وقناة بي إن سبورت 3 ماكس وبي إن سبورت 1 ماكس وكذلك قناة بي إن سبورت 4 ماكس. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة تردد قناة بي إن سبورت ون المفتوحة 11054 على القمر الصناعي النايل سات، تعمل القناة بجودة HD بمعدل استقطاب أفقي وترميز 27500 أما معامل تصحيح الخطأ 4\3.

بينما تردد قناة بي إن سبورت ون المفتوحة على العرب سات هو 1225 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 4\3. موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي الكأس وهناك مواعيد مختلفة لبث المباراة بحسب الدولة والفرق في التوقيتات من دولة إلى أخرى والمواعيد جاءت كالآتي:- موعد المباراة على استاد البيت المونديالي في مدينة الدوحة القطري تكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت قطر والتاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

أما بتوقيت المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت فإن موعد المباراة سيكون في تمام الساعة العاشرة مساءً، وبتوقيت المغرب وتونس والجزائر فستقام المباراة في الساعة الثامنة مساءً. التشكيل المتوقع لفريق منتخب المغرب اليوم كشف المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي عن التشكيل المتوقع للمنتخب في نصف النهائي اليوم الأربعاء حيث جاء التشكيل كالآتي:- يأتي الحارس ياسين بونو في حراسة مرمى الفريق.

بينما في خط الوسط يوجد كل من اللاعبين أوناحي وسفيان أمرابط وسليم أملاح.

وفي خط الدفاع يأتي كل من أشرف حكيمي ورومان سايس وعطية الله والياميق.

أخيرًا في خط هجوم المنتخب ياتي كل من سفيان بوفال وحكيم زياش ويوسف النصيري.

