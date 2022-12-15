نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال كأس العالم قطر 2022 وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال كأس العالم قطر 2022، نحن على بعد ساعات قليلة من يوم سيتم كتابته بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قط ، وسيستضيف ملعب استاد لقاءً متوقعًا للغاية بين المنتخب الفرنسي وأسود الأطلس، مع لاعب المغرب العائد وحيثنجح الفريق في مواصلة حملته في كأس العالم بفوز ساحق على المنتخب البرتغالي، رد وأقصاه من المباراة وبهذا الفوز تمكن من الذهاب إلى نصف النهائيلا يزال المنتخب الفرنسي يحاول التمسك ببطولة كأس العالم بعد فوزه على الفريق الإنجليزي بنتيجة 2: 1. تمكن المنتخب الفرنسي من تأمين مكانه في مباراة الميدالية الذهبية بفضل هذا الفوز، وفي هذا المقال سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا موعد مباراة نصف نهائي كأس العالم وكذلك تشكيلة الفريقين.

موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي المونديال 2022.

موعد مباراة المغرب ومباراة فرنسا يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 ديسمبر 2022، الساعة 21 بالتوقيت المحلي في القاهرة، الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي في قطر، وستقام على استاد البيت.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال 2022.

إليكم القنوات الرئيسية التي ستبث مباراة نصف النهائي بين المغرب وفرنسا في مونديال قطر 2022 وسنتحدث عن ذلك بالطريقة التالية، يمكنك مشاهدة المباريات على الترددات التالية:

تردد القناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12207.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس إكسترا

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – عطية الله – رومان سايس – الياميق.

خط الوسط: سفيان أمرابط – أوناحي – سليم أملاح.

خط الهجوم: حكيم زياش – يوسف النصيري – سفيان بوفال.

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – رفائيل فاران – دايوت أوباميانكو – جول كوندي.

خط الوسط: أدريان رابيو – أنطوان جريزمان – أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: كيليان مبابي – أولفييه جيرو – عثمان ديمبلي.

الملايين من مشجعي ومشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم العربي يترقبون بفارغ الصبر هذه المباراة دعما للمنتخب المغربي، المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل لنصف نهائي كأس العالم منذ بدايتها إن حقيقة أنهم تمكنوا من هزيمة فريق أسود الأطلسي في هزيمة العديد من الفرق القوية في هذه البطولة هو عرض مذهل للمثابرة والتصميم ، وليس أمام لعبة اليوم فرصة في أن تكون أقل من ذلك فيما يتعلق بـ Coq الأوروبية فسوف تنافس معها أيضًا للفوز باللقب.