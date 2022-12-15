نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عودة الزعيم” موعد مباراة الهلال والباطن في دوري روشن 2022/12/16 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والباطن على ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، من أهم المواعيد الكروية التي يتم البحث عنها اليوم خاصة من قبل جماهير الزعيم، والتي تبحث عن عودة الثقة للفريق بعد الهزيمة القاسية من نيوكاسل بنتيجة 5- صفر في اللقاء الودي، الذي جمع الفريقين مؤخراً في إطار أستعدادات الهلال لمباريات دوري روشن السعودي، وكذالك تبحث الجماهير عن رابط حجز تذاكر المباراة، حتى يقوموا بحجز التذاكر لمؤازرة الفريق من الملعب وهو ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني فتابعونا.

أعلن الجهاز الطبي لفريق الهلال عن تعافي الحارس المونديالي محمد العويس من أصابة الكتف، التي تعرض لها في مباراة المكسيك في الجولة الثالثة من مباريات المنتخب بدور المجموعات بالمونديال، وكذالك يعمل الفريق الطبي على تجهيز نجم الفريق سالم الدوسري، قبل موعد الديربي الذي يجمع الهلال بالنصر والمقرر له في يوم 25 من هذا الشهر، وتقام اليوم في نفس التوقيت العديد من المباريات منها لقاء القمة بين الشباب ضد الاتحاد، لحساب نفس الجولة الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والباطن

يدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد خوض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وهزم في مباراة سجل لاعبوه 13 هدف وسكنت شباكه 5 أهداف، بينما ضيفه الليلة فريق الباطن يعاني بشدة هذا الموسم ومهدد بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، فهو في المركز الأخير في ترتيب الجدول برصيد نقطة واحدة من تعادل في مباراة، بينما تلقى الخسارة في 7 مباريات كاملة.

توقيت مباراة الهلال ضد الباطن

17.00 : – الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش.

19.00 : – السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة/ قطر/ البحرين/ الكويت.

رابط حجز تذاكر الهلال ضد الباطن

الدخول على الموقع الإلكتروني tickets.alhilal.com. النقر على تسجيل الدخول ثم تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة. أضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام ثم حدد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد. قم بدفع ثمن التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز ثم قم بطباعة التذكرة وتحميلها على جوالك وأبرزاها عند بوابات الملعب.

القنوات الناقلة المباراة

تنقل جميع مباريات دوري روشن من خلال شبكة قنوات ssc بصورة حصرية، ومباراة الهلال مذاعة على الهواء مباشرةً من خلال قناة ssc hd 1 ولم يتحدد معلق اللقاء حتى اللحظة.

التشكيل المتوقع للهلال ضد الباطن

حراسة المرمى : – محمد العويس.

الدفاع : – هيون سو/ اليامي/ جحفلي/ ناصر الدوسري.

الوسط : – جوستافو كويلار/ أندري كاريلو/ ماتيوس بيريرا/ ميشيل ديلغادو.

الهجوم : – إيجالو.

موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري