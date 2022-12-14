انت الان تتابع خبر كأس الأردن لكرة السلة ينطلق غدا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنطلق يوم غد الخميس، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، منافسات بطولة كأس الأردن لكرة السلة بإقامة مباراتين.



ويلتقي فريقا الرياضي والأشرفية في افتتاح البطولة، عند الساعة الخامسة مساء، تليها مباراة كفريوبا والجبيهة عند الساعة السابعة مساء، علما أن نظام البطولة ينص على خروج المغلوب من مرة واحدة.



وسيلتقي الفائز من مباراة الرياضي والأشرفية مع فريق الأهلي عند الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين المقبل، فيما يلعب الفائز من مباراة كفريوبا والجبيهة مع الأرثوذكسي عند الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته.