الأمير رعد يرعى أعمال ورشة عمل للأولمبياد الخاص

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رياض - احمد صلاح - رعى سمو الأمير رعد بن زيد، رئيس الأولمبياد الخاص الأردني، اليوم الأربعاء، أعمال ورشة العمل الإقليمية للمجتمع الصحي، والتي تهدف إلى تعزيز أهمية الفحص الطبي عند الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية.

ويشارك في هذه الورشة التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، 5 دول عربية، هي: مصر والسعودية وموريتانيا ولبنان والإمارات العربية المتحدة.

واستعرض مدير الأولمبياد الخاص الأردني الدكتور علي الشواهين، تاريخ تأسيس الأولمبياد الخاص في الأردن، والذي يحظى بدعم من سمو الأمير رعد بن زيد، موضحا أبرز الإنجازات والمشاركات الأردنية في المحافل الدولية والتي توجت بالعديد من الإنجازات.

وأشاد بدعم المتطوعين والمشاركين الذين يواصلون دعم الأولمبياد الخاص منذ سنوات طويلة.

وألقت مديرة البرنامج الصحي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليلى الشناوي كلمة، استعرضت فيها أهمية هذه الورشة ودورها في إثراء الأولمبياد الخاص.

وتحدثت الناطق الرسمي باسم لاعبي الأولمبياد الخاص، إسراء الخطيب عن أهمية البرنامج الصحي للاعبين، موجها الشكر للقائمين على الأولمبياد الخاص الأردني.

وشهد الحفل إشادة بالشركاء الرئيسيين في البرامج، وهم مركز نازك الحريري للتربية الخاصة والجامعة الهاشمية وأكاديمية ومدارس ريتال الدولية.

وسلم سمو الأمير رعد في ختام الحفل، الشهادات للمشاركين والأطباء الداعمين والمؤسسات الداعمة، كما سلم سموه الشهادات للمشاركين من الدول العربية.