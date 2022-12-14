انت الان تتابع خبر ميسي يعترف: هذه النصيحة أنقذتني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعترف لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بأنه حصل على بعض المساعدة من زملائه بالفريق من أجل تسديد ركلة الجزاء أمام كرواتيا، في المباراة التي انتهت بفوز عريض للتانجو (3-0)، والتأهل لنهائي كأس العالم 2022.



وحصل المنتخب الأرجنتيني على ركلة جزاء سددها ميسي بطريقة رائعة ومغايرة تماما لتسديداته السابقة، ليحرز أول أهداف الأرجنتين أمام كرواتيا.

وقال ليو في تصريحات لشبكة "TyC Sports" الأرجنتينية: "كنت أتمرن على ركلات الجزاء قبل يوم من اللقاء، وبما أنهم كانوا يدرسوننا، فنحن أيضًا قمنا بدراستهم جيدًا".



وأضاف "لقد تحدثت مع الحارسين جيرونيمو رولي وإيمليانو مارتينيز، وعرفنا أنه (حارس كرواتيا) يتوقع جيدا، وأن الكرة يجب أن تخرج أسرع، كان من الجيد أن تفاجئه بدلا من النظر إليه، كنت مصمما جدا على تسديدها بهذه الطريقة".



ومن ناحية أخرى، علق حارس التانجو مارتينيز، وقال: "الحقيقة هي أنه (ليفاكوفيتش حارس كرواتيا) حارس جاء بثقة كبيرة في ركلات الجزاء، وأنا ورولي، أخبرنا ميسي أنه يجب أن يسدد الركلة في مكان أعلى".



يشار إلى أن ميسي يتصدر جدول ترتيب هدافي المونديال حتى الآن برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي.