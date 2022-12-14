انت الان تتابع خبر مبابي وديمبيلي .. قصة حُب للمغرب ستتوقف لمدة 90 دقيقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير إخبارية رياضية عن العلاقة الطيبة التي تجمع لاعبا منتخب فرنسا كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي مع المغرب وشعبها.



وقالت التقارير إن اللاعبان الفرنسيان كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي سيضطران لتناسي عشقهما للمغرب لمدة تسعين دقيقة أو أكثر، خلال المباراة التي ستجمع فريقهما مع نظيره المغربي. فالدوليان تجمعهما علاقة طيبة مع أهل المغرب، إذ لا يمر صيف إلا وتجد مبابي قد حجز مقعده بالطائرة لزيارة المناطق الجنوبية للمملكة، أما ديمبيلي فقد وقع في حب شابة سوسية من ضواحي أكادير، وقرر أن يقضي سنوات عمره معها.