انت الان تتابع خبر تشيلسي يُفكر بيوسف موكوكو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، بأن تشيلسي يحاول خطف المهاجم الألماني الشاب يوسوفا موكوكو، نجم بروسيا دورتموند، قبل برشلونة.



ومن المتوقع ان ينتهي تعاقد موكوكو (18 عامًا) مع دورتموند، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.



وبحسب صحيفة "أتلتيك" البريطانية، فإن برشلونة كان يستهدف ضم اللاعب المولود في الكاميرون مجانًا، في يونيو/حزيران المقبل، قبل أن يتدخل تشيلسي ويقرر تقديم عرض لضمه في يناير/كانون الثاني المقبل.



وأوضحت الصحيفة، أن دورتموند سوف يتخذ قرارًا ببيع اللاعب في يناير/كانون الثاني المقبل، ما لم يتم الاتفاق معه على التجديد، قبل حلول الميركاتو الشتوي.



وسبق وأن أعلن موكوكو قبل أيام قليلة فقط أنه لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله، لكنه سيعطي الأولوية للمشاريع الرياضية قبل كل شيء لأنه يريد الحصول على دقائق جيدة للعب.



وأشارت الصحيفة، إلى أن دورتموند يعد الأنسب لموكوكو حاليًا، على الرغم من أن عرضه المالي بعيد تمامًا عن باقي العرض، لكنه يمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي، وهو ما يحتاجه اللاعب حاليًا أكثر من أي شيء آخر.



وأضافت الصحيفة، أنه تم إبلاغ برشلونة بمطالب يوسوفا الذي يميل للانتقال إلى البارسا، لكن النادي الكتالوني ليس على استعداد لعقد صفقات في يناير/كانون الثاني المقبل، وهو ما يرجح كفة تشيلسي.



ويبدو أن تشيلسي على استعداد لدفع أكثر من 10 ملايين يورو مقابل ضم موكوكو في يناير/كانون الثاني المقبل، ما لم يجدد عقده مع دورتموند.