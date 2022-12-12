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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد فرنسا بدون تشفير في نصف النهائي كأس العالم قطر 2022 في المقال التالي
القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد فرنسا في نصف النهائي، بعد أن كتب أسود الأطلس التاريخ بفوزه على البرتغال في ربع النهائي وتأمين مكانهم في نصف النهائي، أصبحت القنوات التي تبث مباراة المغرب وفرنسا في مونديال 2022 على رأس محركات البحث العالمية وتأهل كل من المنتخبين العربي والأفريقي إلى نصف نهائي المونديال، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن القنوات التي ستبث مباراة فرنسا والمغرب ونجح المنتخب المغربي في التأهل إلى نصف نهائي المونديال بفوزه على البرتغال مساء السبت على ملعب الثمامة بقطر ومغادرة البلاد بشعور من الفخر الوطني والأمل في المستقبل والمملكة المغربية كمنافس قوي قادر على منافسة أفضل المنتخبات في العالم.
القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد فرنسا في نصف النهائي
يبحث العديد من عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم عن تردد قناة مباراة المنتخب المغربي ضد فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر 2022 باستخدام محركات بحث جوجل.في واحدة من أكبر مباريات البطولة، سيواجه المغرب فرنسا المثيرة ستعرضها القناة الرياضية المغربية “Aryadia TNT HD” التي حصلت على حقوق إعادة بث كل مباريات ستكون المباراة بلا شك منافسة شرسة بين فريقين من أكبر الفرق في العالم، وسيتواصل المشاهدون من جميع أنحاء العالم لمشاهدتها لأنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها بث حدث رياضي كبير لكأس العالم
تردد القنوات الناقلة مباراة المغرب ضد فرنسا
قناة بي ان سبورت beIN SPORTS المفتوحة
القمر الصناعي، نايل سات
تردد القناة: 11013 – 1205
الترميز، 27500
الاستقطاب أفقي
الجودة HD
تردد قناة المغرب الأرضية الناقلة لمباريات المغرب
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12207
الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 12683
الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال
- يلتقي المنتخب المغربي لكرة القدم مع فرنسا يوم الأربعاء 14 ديسمبر / كانون الأول، بحسب إعلان صادر عن الاتحاد الدولي لاتحادات كرة القدم (الفيفا)، في إطار الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في استاد البيت.
- وستبدأ المباراة بين المغرب وفرنسا على وجه التحديد عند 21 ساعة بالتوقيت المحلي في القاهرة الساعة 22 بالتوقيت المحلي في قطر والساعة 11 ساعة بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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