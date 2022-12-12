alraed.evento.sa. رابط تذاكر مباراة الرائد والنصر في دوري روشن ج 9 أسعار التذاكر

رابط تذاكر مباراة الرائد والنصر من أهم ما يتم البحث عنه اليوم عبر محرك البحث جوجل، من قبل جماهير الفريقين لحجز تذاكر اللقاء الذي يقام لحساب الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن، تعاود الجماهير المحبة للدوري السعودي من جديد لمتابعة الدوري بعد نهاية رحلة الأخضر في مونديال العالم بقطر 2022، والتي حقق فيها المنتخب السعودي نتيجة تاريخية بالفوز على المنتخب الأرجنتيني العريق، يقام عدة مباريات في الدوري في نفس اليوم أهمها مباراة الهلال والباطن، وقمة الجولة مباراة الشباب والاتحاد وفيما يلي موقع حجز تذاكر اللقاء والموعد وكافة التفاصيل للمباراة.

مباراة الرائد ضد النصر تلعب على ملعب أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضة، يسعى صاحب المباراة فريق الرائد لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء تساعده على تحسين مركزة في الجدول، فقبل اللقاء يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، جمعهم من لعب 8 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وهزم في 5 مباريات سجل 6 أهداف وتلقى 9 أهداف، بينما النصر يرغب في التربع على قمة الجدول في حال تعثر الشباب ضد الاتحاد اليوم، النصر قبل اللقاء في المركز الثاني برصيد 19 نقطة من 8 مباريات، فاز في 6 وتعادل في مباراة وخسر مباراة سجل 18 مباراة وأستقبل 3 أهداف.

رابط تذاكر مباراة الرائد والنصر

الدخول على موقع نادي الرائد alraed.evento.sa .

. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبين للدخول.

ثم أنقر على تسجيل الدخول لتنقل إلي صفحة جديدة قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة.

أضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام بعد قراءتها جيداً.

بعد ذالك أنقر على الفاعليات المتاحة وحدد مباراة الرائد ضد النصر.

قم بتحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها وحدد كذالك رقم المقعد.

أدفع ثمن التذكرة أون لاين ليتم تأكيد وتثبيت الحجز.

القنوات الناقلة مباراة الرائد والنصر

لم يتحدد بعد القناة الناقلة للقاء ولا المعلق ومن المعروف أن مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية، هي المالك الحصري لنقل كافة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

أسعار تذاكر مباراة الرائد ضد النصر

متابعينا من خلال موقع ثقفني نحن نتابع عن كثب موقع نادي الرائد الرسمي على تويتر، وفو إعلان فتح رابط حجز تذاكر مباراة الرائد والنصر ويحدد أسعار التذاكر، سنقوم فوراً بتحديث المقال ونضيف الأسعار الرسمية، حتى يكون هناك مصداقية في الخبر.

بطاقة اللقاء