نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل رحلات الخطوط المغربية لكأس العالم في قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة الخطوط الجوية المغربية بالإعلان عن تأمين جسري جوي يتكون من 30 رحلة طيران لحضور مباراة كأس العالم القادمة والتي تقام بين منتخب المغرب وفرنسا في تصفيات نصف نهائي كأس العالم في قطر وستكون الرحلات على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، بحيث تضمن الشركة وصول أكبر عدد من المشجعين إلى الدولة لحضور مباراة المغرب وفرنسا.

وأكدت الشركة، على أن سعة الطائرات واسعة، بحيث تستوعب أكبر عدد من الجماهير، لافتةً إلى أن الجسر الجوي يعتبر تاريخيًا ولم يحدث من قبل من خلال الخطوط المغربية، ويمكن المبادرة في الحجز للانتهاء من الترتيبات الأولية.

رحلات الخطوط المغربية لكأس العالم

تمكن المنتخب المغربي من الوصول إلى المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، وكذلك في تاريخ الدول العربية الأفريقية على الإطلاق واستطاع أن يحصل على دعم من الجماهير المغربية والعربية في كل مكان في آن واحد، ولهذا يمكن الاستمتاع بحضور مباراته من خلال رحلات الخطوط المغربية لكأس العالم 2022 في قطر.

وقد أكدت الشركة، أن الرحلات تنطلق من الدار البيضاء وحتى مطار الدوحة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، كما يمكن حضور مباراة الأرجنتين وكرواتيا تثمينًا للمجهود الذي قام به أسود الأطلس والذي انتهي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، مبينةً أن الرجوع سيكون من مطار الدوحة دون الحاجة إلى سداد مصروفات إضافية، وستعمل الشركة على عمل تنظيمات وجداول لرحلات العودة للجماهير والمشجعين الذين استطاعوا السفر إلى قطر على متنها.

موعد مباراة المغرب وفرنسا

ويشهد يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر ديسمبر 2022 الجاري إقامة لقاء فرنسا ضد المغرب في تصفيات نصف النهائي لمونديال قطر 2022 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن المتابعة من خلال تردد القنوات الناقلة مباريات كأس العالم ولأحداث اللقاء على الأقمار الصناعية المختلفة.

وأكد المدرب، وليد الركراكي على أن الفريق يمتلك طاقة هائلة وسيسعى بكل طاقته للفوز في المباراة قبل النهائية للوصول إلى المباراة النهائية، وذلك يرجع إلى الطاقة الإيجابية التي يمدها الجمهور المغربي والعربي والأفريقي كذلك، فالجميع ينتظر فوز المنتخب الذي يعتبر فوز للمنطقة العربية والأفريقية.