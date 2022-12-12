القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا كأس العالم 2022 قطر

تشهد نسخة كأس العالم قطر 2022 الكثير من المفاجآت على مستوى النتائج والأداء المذهل للمنتخبات، ومع بداية انطلاق البطولة تم الإعلان بأن هناك عددًا من المباريات سيتم نقلها بشكل مجاني، ومن هذه المباريات مباراة الأرجنتين وكرواتيا في إطار نصف النهائي، وبالتالي نجد أن طرح القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا داخل عمليات البحث لم يأت من فراغ.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا

إليكم أبرز القنوات المفتوحة الناقلة لهذه المباراة القوية بالصورة التالية:

قناة بين سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة الكأس المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا

إن آخر مواجهة ما بين المنتخبين قد حدثت في كأس العالم روسيا 2018، وكانت في دور المجموعات والتي انتهت بفوز منتخب كرواتيا، لكن تلك المباراة ستختلف ظروفها ومستواها التنافسي نظرًا لأنها تلعب في إطار دور نصف النهائي، فإليكم أهم المعلومات التي تدور حول هذه المباراة بالشكل الآتي:

ستقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا على استاد لوسيل يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2022، وذلك في تمام الساعة 9م.

فمنتخب كرواتيا لديه احصائية مفاجأة بهذه النسخة على الرغم من تواجده بدور نصف النهائي، وهي أنه لم يفز بأي مباراة سوى مباراة كندا بدور المجموعات، فمباراته مع البرازيل واليابان قد انتهت بركلات الترجيح.

فأهم ما يميز منتخب كرواتيا، هو التنظيم الدفاعي، مع وجود حارس مميز وقوي، وقد لاحظنا ذلك عند مباراة البرازيل بالتحديد.

بينما نجد أن منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ميسي مستواه الفني يتطور في كل مباراة، ومن المتوقع أن الطريق مفتوحًا أمام الأرجنتين للعب المباراة النهائية، والتي ستكون آخر فرصة لميس للفوز بكأس العالم.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم قائمة القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا دون تشفير في إطار نصف النهائي بكأس العالم، وعلى آراء الخبراء والمحللين، فإن هذه المباراة نسبة فوز كل منتخب متساوية، نظرًا لما شهدناه من نتائج مفاجأة خلال هذه البطولة المميزة، والتي تعتبر من أقوى نسخ كأس العالم الفنية والجماهيرية كذلك.