اقتربنا على انتهاء نسخة كأس العالم قطر 2022، والتي احتوت على عددًا من المباريات في غاية الحماسية والتي شهدت الكثير من المفاجآت على مستوى النتائج، وهذا الأمر يتمثل بصورة كبيرة في منتخب كرواتيا الذي قام بإقصاء أكبر المنافسين على اللقب، وبالتالي سنقوم بتناول موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا كأس العالم 2022 وأهم القنوات الناقلة لهذه المباراة.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا كأس العالم 2022

يترقب كافة جماهير كرة القدم هذه المباراة، نظرًا لإمكانية كرواتيا لتكرار ما أحدثته مع البرازيل، وبناء على ذلك سنقوم بالكشف عن أهم المعلومات التي تخص تلك المباراة بالشكل الآتي:

استاد لوسيل سيستضيف هذه المباراة القوية يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2022، وذلك في تمام الساعة 9:00م.

فمنتخب الأرجنتين كانت بداية مشواره بكأس العالم صعبة للغاية، وذلك بعد هزيمته في أول مباراة من المنتخب السعودي، لكن مستوى المنتخب الفني قد تطور بعض الشيء، لكن مازال هناك ضعف ملاحظ في مستوى المنتخب.

بينما نجد أن منتخب كرواتيا قد استهل مشواره بصعوبة أكبر من الأرجنتين، فمستواه الفني أضعف مقارنة بنسخة كأس العالم الماضية، فحتى الآن لم يفز إلا في مباراة كندا، وباقي مبارياته تعادل أو فوز بركلات الجزاء.

وقد أكد الخبراء والمحللين بأن لدى ليونيل ميسي دور قيادي وفني هام كي يجعل الأرجنتين بنهائي كأس العالم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا والأرجنتين

إليكم قائمة القنوات الغير مشفرة والتي ستذيع هذه المباراة وترددها بالشكل الآتي:

قناة الهوية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11069.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة الكأس المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة بين سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

وفي الختام نكون قد تطرقنا معًا بهذا المقال موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا كأس العالم 2022، وأهم القنوات التي ستقوم ببث هذه المباراة، والجدير بالذكر أن هذه المباراة قد تكررت ما بينهما في النسخة الماضية بكأس العالم 2018، وكانت في دور المجموعات، وانتهت بفوز كبير لمنتخب كرواتيا.