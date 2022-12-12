نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا هنا مجموعة الأهلي والزمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير العربية اليوم نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 للتعرف على مجموعات دوري الأبطال، والتي تضم العديد من الفرق العربية التي صعدت لدور المجموعات، وتم تقسمهم بحسب نتائجهم في أخر 5 مواسم في البطولة، وأعلن الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن عقد القرعة اليوم في القاهرة بمشاركة مندوبي الأندية أل 16 التي صعدت، ومن المقرر أن تنقل فاعليات القرعة من خلال قناة الاتحاد الأفريقي على يوتيوب، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم القرعة والنتائج التي ستسفر عنا.

كان الاتحاد الأفريقي قد أجل القرعة التي كان مقرر لها أن تقام يوم 2022/11/16 الماضي، وقرر أن تقام اليوم الإثنين الموافق 2022/12/12 في الساعة 14.00 بتوقيت القاهرة، وأعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظام المباراتين في النهائي تقام بنظام الذهاب والإياب للفريقين المتأهلين، بعد المشكلة التي حدثت في العام السابق بين الأهلي والوداد طرفي النهائي، وفيما يلي موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 والفرق وتصنيفها.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023

12.00 : الثانية عشر ظهراً بالتوقيت العالمي.

13.00 : الواحدة مساءً بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

14.00 : الثانية مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، جمهورية ليبيا.

15.00 : الساعة الثالثة مساءً بتوقيت كلاً من مكة المكرمة دول الكويت قطر العراق.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

تضم القرعة 16 فريق المتأهلين من دور أل 32 ويتم توزيعهم إلي 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق يصعد أول وثاني كل مجموعة إلي دور أل 8، وفيما يلي تصنيف الفرق المشاركة بحسب الكاف.

التصنيف الأول الأهلي المصري/ الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي/ الرجاء المغربي الثاني الزمالك مصر/ صنداونز جنوب أفريقيا/ حوريا كوناكري غينيا/ بترو أتليتكو انجولا الثالث سيمبا التنزاني/ شباب بلوزداد الجزائر/ شبيبة القبائل الجزائر/ الهلال السوداني الرابع المريخ السوداني/ فايبرز الأوغندي/ فيتا كلوب الكونغولي/ القطن الكاميروني

نتيجة قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

متابعينا من المتوقع أن يقع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة، نظراً لتصنيف الأهلي والزمالك المختلف كما وضحنا عالية، وكذالك من الجائز أن يقع فريقي الهلال والمريخ السوداني في مجموعة واحدة، ونحن سنتابع القرعة ونقدم لكم المجموعات عقب إجراء القرعة مباشراً فتابعونا.

القنوات الناقلة قرعة دوري أبطال أفريقيا

يمكنكم مشاهدة فاعليات القرعة على الهواء مباشراً من خلال الموقع الرسمي للكاف وقناة الكاف على اليوتيوب، وكذالك قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وهي القناة الوحيدة التي لها حقوق بث جميع فاعليات دوري الأبطال بصورة حصرية.

عداد تنازلي لموعد القرعة