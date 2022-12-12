نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقق المنتخب المغربي بكل فخر مكانه في نصف نهائي المونديال، لأول مرة في تاريخه، بفوزه بهدف نظيف على البرتغال مساء السبت، على ملعب الثمامة بقطر كانت المباراة تجربة مثيرة تركت البلاد بشعور من الفخر الوطني وبريق أمل للمستقبل، الحدث وضع المغرب على الساحة العالمية ورسخ نفسه كمنافس قوي يمكنه منافسة أفضل المنتخبات في العالم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

المغرب يستعد لمواجهة فرنسا في واحدة من أكبر مباريات البطولة وستنقل المواجهة الملحمية على القناة الرياضية الأرضية المغربية “Arryadia TNT HD” التي حصلت على حقوق بث جميع مباريات لواء أسود الأطلس في المونديال. تمثل هذه لحظة مهمة لعشاق الرياضة المغاربة ، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بث حدث رياضي كبير مثل كأس العالم على قناة رياضية أرضية مغربية، ستكون المباراة بلا شك مثيرة للغاية ومنافسة حامية الوطيس بين فريقين من أعظم الفرق في العالم ، وسوف يتابع المشجعون من جميع أنحاء العالم لمشاهدتها لقد قدم المنتخب المغربي أداءً رائعًا طوال البطولة .

قناة بي ان سبورت beIN SPORTS المفتوحة

قامت شبكة قنوات بي إن سبورتس بعمل رائع في بث 19 من 22 مباراة تم الإعلان عنها في بداية البطولة – وهو إنجاز رائع بالنظر إلى حجم الحدث والتغطية العالمية له مع بقاء 4 مباريات فقط، بما في ذلك الدور نصف النهائي، قامت الشبكة بعمل رائع لإيصال البطولة إلى العالم، سنلقي نظرة على نجاح شبكة قنوات بي إن سبورتس في بث كأس العالم وكيف تمكنت من إحداث تأثير على الساحة العالمية، ولم يتم التأكد حتي الآن هل ستتم نقل مباراة المغرب وفرنسا عبر قناة بي ان سبورت من عدمه، وهذه هي تفاصيل تردد القناة الرياضية القطرية المفتوحة.

القمر الصناعي، نايل سات

تردد القناة: 11013 – 1205

الترميز، 27500

الاستقطاب أفقي

الجودة HD

موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال

– يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الفرنسي ، في نصف نهائي مونديال قطر 2022، الأربعاء المقبل!تعد هذه المواجهة الدولية بأن تكون مباراة مثيرة، حيث يتطلع كلا الفريقين إلى الوصول إلى النهائيات. تقام هذه المباراة على استاد البيت وتنطلق في

تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية

يخوض المغرب هذه المباراة بثقة وتصميم حديثاً، بعد أن حصل على مكان في نصف النهائي رغم كل الصعاب وفي الوقت نفسه، تعتبر فرنسا واحدة من المرشحين للفوز بالبطول ، وهم يتطلعون للاستفادة من خبرتهم ومهاراتهم المتفوقة. من المؤكد أنها ستكون مباراة قوية ومثيرة.