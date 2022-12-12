نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 ومن هم الفرق المتأهلة لدوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 التي أسفرت علي بعض المواجهات المكررة بين المنتخبات المتأهلة . إلي دوري أبطال أفريقيا والتي صدرت منذ قليل كما أن . نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات نتج عنها مقابلة وقوع فريق الأهلي في المجموعة الثانية بينما جاء فريق ألزمالك وقوعه في المجموعة الرابعة . كذلك بجانب أن هناك بعض اللقاءات المتكررة في دوري أبطال أفريقيا بين فرق أخري كما أن مراسم . نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت داخل جمهورية مصر العربية اليوم والتي نتج عنها بعض المواجهات القوية لفرق محددة . نتعرف علي تفاصيلها في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023

أسفرت نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 دور المجموعات عن تواجد النادي الأهلي في التصنيف الأول . في القرعة بينما لحق به نادي ألزمالك كتصنيف ثاني كما سيرافق فريق الأهلي في . دوري أبطال أوروبا فريق جنوب أفريقيا صن داونز كما بجانبه أيضاً فريق الهلال السوداني . و قرعة دوري أبطال أفريقيا لحق بها فريق القطن الكاميروني بينما نتج عن نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 . بوقوع فريق ألزمالك مع الترجي التونسي بجانب كلاً من شباب بلوزداد الجزائري . كما لحق بالمجموعة فريق المريخ السوداني كما أن قرعة دوري أبطال أفريقيا نتج عنها مجموعات . محددة نعرضها خلال السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات

مجموعات دوري أبطال أفريقيا جاءت وفقاً لما نتج عن القرعة كالآتي :-

مجموعة دوري أبطال أفريقيا الأولي الوداد المغربي ، بترو أتليتكو الأنجولي ، شبيه القبائل الجزائري ، فيتا كلوب المنغولي كما تشكلت المجموعة الثانية بفرق كلاً من فريق الأهلي ، صن دوانز الجنوبي ، الهلال السوداني ، القطن الكاميروني قرعة دوري أبطال أفريقيا المجموعة 3 حرية الغيني ، سيمبا التنزاني ، فايبريز الأوغندي ، الرجاء المغربي كما جاءت المجموعة الرابعة لكلاً من الترجي التونسي ، شباب بلودايز ، ألزمالك ، المريخ السوداني

مجموعات دوري أبطال أفريقيا

سيتم فى النسخة الجديدة مشاركة نخبة ليست قليلة من القارة السمراء كما يأتي فى مقدمة تلك النخبة الفريق العريق . نادى الأهلى كما من المتعارف عليه بأنه النادي الأكثر تتويجاً فى التاريخ . الكروي على مدار أعوام ليست بقليلة كذلك بجانب أن النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا كان حامل لقبها هو فريق الوداد المغربي . كما أنه كان في ذلك التوقيت يقوم بتدريب الفريق المدرب العريق وليد الركراكى كما نجح عبر النسخة السابقة من دوري أبطال أفريقيا بكبح جماح نادي الأهلي والذي كان مهيمن علي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسمين متتاليين . كما أن النسخة الأخيرة من البطولة حصد الفوز نادي الوداد المغربي بعد أن فاز بهدفين دون رد وذلك كان في الدار البيضاء . كذلك تتواكب القرعة التي صدرت اليوم بجانب مباريات كأس العالم 2022 والتي تحقق بها فوز رائع من المنتخب المغربي والذي يمشي خطوات ثابته نحو الحصول علي لقب هذا العام .

نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 والتي أسفرت علي بعض من التكرار في المواجهات بين الفرق المتأهلة . إلي دوري أبطال أفريقيا عرضنا التفاصيل الخاصة بها داخل سطور مقال “موقع ثقفني” . وفيما يخص شأن التوقيت الخاص بمتابعة مباريات دوري أبطال أفريقيا سنوافيكم بها بأذن الله بمقال جديد عبر “موقع ثقفني” .