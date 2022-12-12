alshabbfc.ticketmx.com فتح موقع تذاكر الشباب والاتحاد في الدوري 2022/12/15

موقع تذاكر الشباب والاتحاد أهم ما يتم البحث عنه اليوم، لحجز تذاكر الديربي وأهم مباريات الأسبوع التاسع، من جديد متابعينا عبر موقع ثقفني داخل المملكة، يعود دوري روشن السعودي للمحترفين بلقاء كبير يجمع الشباب ضد الاتحاد، وتعلب في نفس التوقيت عدة لقاءات منها مباراة الرائد ضد النصر، يستحوذ الكلاسيكو على نصيب الأسد في عمليات البحث وأصبح ترند نمبر وان من قبل محبي وعشاق الفريقين، ونحن من خلال السطور القادمة سننشر لكم رابط الحجز وموعد اللقاء.

الشباب المتصدر برصيد 22 نقطة، يواجه صاحب المركز الثالث الاتحاد الذي برصيده 18 نقطة، قبل المواجهة جمع الشباب رصيده من لعب 8 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل في مباراة وسجل الفريق 20 هدف وأستقبل هدفين، بينما الاتحاد جمع رصيدة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 لقاءات، سجل مهاجموه 11 هدف واستقبلت شباكه هدفين فقط، وفيما يلي رابط حجز تذاكر مباراة الشباب والاتحاد.

موقع تذاكر الشباب والاتحاد

الدخول على رابط alshababfc.ticketmx.com.

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أضغط على كلمة الفاعليات المتاحة الآن وحدد مباراة الشباب والاتحاد.

قم بتحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها وكذالك رقم الكرسي.

أدفع قيمة التذكرة التي قمت بتحديدها أون لاين.

وأخيراً قم بتحميل وطباعة التذكرة على رقم جوالك وأبرزها عند الدخول للملعب.

موعد مباراة الشباب ضد الاتحاد في الدوري

تقام المباراة اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش، السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أسعار تذاكر مباراة الشباب ضد الاتحاد

لم يحدد نادي الشباب صاحب المباراة والملعب أسعار التذاكر حتى اللحظة، ونحن سوف نتابع الحساب الرسمي لنادي الشباب، وفور طرح التذاكر للحجز سنقوم بتحديث المقال وننشر أسعار التذاكر فوراً، فتابعونا على موقعكم ثقفني لتتعرفوا على الجديد فور حدوثه.

عداد تنازلي للمباراة

بطاقة المباراة