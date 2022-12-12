مواعيد لقاءات المربع الذهبي كأس العالم 2022 ، بعد تأهل أربعة منتخبات من أصل الـ 32 منتخب المشاركين في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في دولة قطر ، بفوز كرواتيا علي البرازيل بضربات الجزاء الترجيحية وخروج دراماتيكي لراقصي السامبا ، و تأهل عسير لراقصي التانجو رفاق ميسي بركلات الجزاء علي حساب هولندا ، ثم فوز المنتخب العربي المغربي علي رفاق كرستيانو رونالدو منتخب البرتغال بهدف دون رد ، ثم تغلب فرنسا علي انجلترا بهدفين لهدف في آخر لقاءات دور الثمانية ، وعليه يقام دور الأربعة أو نصف النهائي لكأس العالم ، يومي 13 و 14 ديسمبر الجاري ، ويلتقي منتخبي الارجنتين وكرواتيا يوم 13 ، ثم يلعب منتخب فرنسا أمام المغرب يوم 14 ، وتقام المباراتان في تمام التاسعة مساءً.

مواعيد لقاءات المربع الذهبي كأس العالم 2022

وفق إحصائيات الموقع الرسمي للفيفا عن نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 م ، تأهلت أربعة منتخبات من دور الثمانية إلي المربع الذهبي لكأس العالم 2022 في قطر :

في المباراة الأولي فازت كرواتيا علي البرازيل بركلات الترجيح. ثم تغلبت الأرجنتين علي هولندا أيضاً بركلات الترجيح. وفي اللقاء الثالث تخطت المغرب منتخب البرتغال بهدف دون رد. ثم اجتازت فرنسا منتخب انجلترا بهدفين لهدف في لقاء السبت 10 ديسمبر. ويلتقي منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي يوم 13 ديسمبر في تمام التاسعة مساءً. ثم يلاقي منتخب فرنسا نظيره المغربي في تمام التساعة من مساء يوم 14 ديسمبر المقبل.

لقاء الأرجنتين وكرواتيا في نصف النهائي

مواجه نارية بين الكرواتي لوكا موديريتس لاعب ريال مدير ، ونظيره لوينيل ميسي قائد الارجنتين ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي :

صعدت كرواتيا بشق الأنفس بعد التعادل مع البرازيل 1/1 في زمن المباراة بالاشواط الأربعة و تغلبت عليها في ركلات الترجيح.

ثم تأهلت الأرجنتين بصعوب أمام هولندا بركلات الترجيح بعد التعادل 2/2 في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.

يخوض الفريقان لقاء نصف النهائي علي ستاد لوسيل يوم الثلاثاء 13 ديسمبر عند التاسعة مساءً.

يذاع اللقاء حصرياً علي قناة بي ان سبورتس ماكس 1 اتش دي BeIn Sports MAX1 HD .

مواجهة فرنسا والمغرب في المربع الذهبي لكأس العالم 2022

لقاء بين أبناء البحر المتوسط في مواجهة المغرب وفرنسا :

تغلبت المغرب علي البرتغال بهدف دون رد صعد به أسود الأطلسي للمرة الأول في تاريخ إفريقيا والعرب للمربع الذهبي.

ثم انتصرت فرنسا علي الانجليز بهديفن لهدف في لقاء اتسم بذكاء من الجانب الفرنسي.

يلتقي المنتخبان في مواجهة دور الـ 4 يوم 14 ديسمبر المقبل في تمام 9:00 م علي ستاد البيت.

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